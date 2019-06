Mercato OM - Thauvin : "Travailler avec Villas-Boas m'intéresse fortement"

Annoncé sur le départ de Marseille, Florian Thauvin a nié vouloir quitter le club et affirmé être intéressé pour travailler avec le nouvel entraîneur.

Titulaire dimanche avec l'équipe de pour le match amical remporté contre la (2-0), Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Annoncé sur le départ, l'ailier marseillais a pourtant affirmé dans un entretien à M6 et RTL qu'il serait intéressé par la perspective de travailler sous les ordres du nouvel entraîneur olympien, André Villas-Boas.

"Villas-Boas ? Travailler avec lui, cela m’intéresse fortement. Il est passé par de grands clubs, c’est un très grand entraîneur. Je n'ai pas de doutes sur le fait que ça se passera bien", a ainsi déclaré l'international français.

"Comme je l’ai expliqué en cette fin de saison, il me reste deux ans de contrat à Marseille. C’est vrai que l’on va arriver à un tournant me concernant donc il va falloir discuter avec le club car je suis sous contrat, mais le club doit aussi décider. On va devoir décider ensemble quelle sera la bonne décision pour l’OM et pour moi-même, puis on verra ce qu’il se passera. Comme je l’ai toujours dit, je suis très heureux à Marseille. Je suis fier de jouer pour ce club et absolument pas pressé de partir. S’il faut faire encore 2 ans à l’OM, je les ferais avec grand plaisir."

Nommé au poste d'entraîneur à la place de Rudi Garcia, le Portugais va devoir relancer une équipe qui a échoué à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Il a déjà annoncé que si des départs et des arrivées étaient à prévoir cet été, cela resterait en nombre limité. "Ce groupe a besoin de changements mais pas trop. Il y a des joueurs en fin de contrat, on va voir ce qu’on peut faire. On a ciblé 2-3 postes", avait-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation.