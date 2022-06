MERCATO – L'OM recrute Isaak Touré, le défenseur géant et grand espoir du football français

L'Olympique de Marseille vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts avec le recrutement d'Isaak Touré, défenseur de 19 ans mesurant 2,04 m.

Après Samuel Gigot, l'Olympique de Marseille tient sa deuxième recrue estivale : Isaak Touré.

Ce défenseur ne passe pas inaperçu puisqu'il mesure 2,04 m à seulement 19 ans ! Formé au Havre, il a fait ses débuts chez les professionnels le 29 août 2020 et a joué 17 matches en Ligue 2 la saison dernière.

« C'est quelqu'un qui aime le travail. L'un des plus grands talents, c'est l'envie, et il l'a. Il sait très bien qu'il évolue dans un milieu où il y a beaucoup de concurrence, alors il travaille dur. Mais à côté de ça, il a une carcasse qui lui demande beaucoup d'énergie. Isaak n'est pas spécialement fragile, mais répéter les efforts lui coûte beaucoup », expliquait Olivier Rodriguez, préparateur physique du HAC à nos confrères de So Foot en 2021.

Avec l'équipe de France des moins de 19 ans, il vient d'atteindre les demi-finales de l'Euro. Malgré la déception de ne pas avoir remporté la compétition, ce beau parcours a permis à l'équipe de France de valider son billet pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 où l'on devrait le voir à l'œuvre.

Touré, à qui il restait un an de contrat avec Le Havre, a signé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OM.