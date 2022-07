Mercato - OM : Qui est Luis Suarez la prochaine recrue de Marseille ?

L'Olympique de Marseille a conclu un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez. Goal vous en dit un peu plus sur le Colombien.

L'Olympique de Marseille tient son nouvel attaquant, mais ne vous y trompez pas il ne s'agit pas de Luis Suarez, l'ancien buteur du FC Barcelone, de Liverpool et de l'Atlético Madrid. Pablo Longoria et ses hommes ont mis la main sur l'homonyme du buteur uruguayen, lui aussi attaquant et évoluant en Liga mais étant de nationalité colombienne et âgé de 24 ans.

Un transfert sorti de nul part

L'Olympique de Marseille a confirmé la nouvelle par le biais d'un communiqué publié sur son compte Twitter annonçant l'accord avec le club espagnol de Grenade et l'officialisation du transfert si la visite médicale du joueur est une réussite : "L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures".

Pour le grand public, Luis Suarez est une énigme, en tout cas ce Luis Suarez, puisque l'autre est mondialement connu. Passé par Watford, Valladolid ou encore Saragosse, l'attaquant colombien de 24 ans a, de toute évidence, tapé dans l'oeil de Pablo Longoria, qui s'est rarement trompé en matière de recrutement depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille.

Un attaquant rapide aux statistiques peu alléchantes

Auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues l'an dernier, dont 34 en tant que titulaire en Liga, Luis Suarez vient de réaliser sa meilleure saison sur le plan statistique dans l'élite. Le Colombien, qui compte quatre sélections avec son équipe nationale dont trois en 2022, était déjà dans le viseur de l'OM en 2020 après une belle saison en Liga2 avec le Real Saragosse avec dix-neuf buts inscrits et six passes décisives, mais il avait finalement signé à Watford avant de rejoindre dans la foulée Grenade.

Arrivé en Europe en 2016, Luis Suarez est avant tout un avant-centre, mais il est également capable de dépanner sur le côté gauche de l'attaque. Droitier, l'attaquant de 24 ans est très rapide et est à l'aise pour garder le ballon dos au but, tout en générant de la profondeur. Plus qu'un buteur, Luis Suarez est un attaquant qui participe au jeu, offre des solutions grâce à ses mouvements et est capable d'assumer de mener une attaque seul, mais aussi de jouer accompagné devant.

Encore méconnu, Luis Suarez sera certainement très attendu par le public de l'Olympique de Marseille qui attendait une piste plus glamour pour venir renforcer son attaque. L'attaquant de 24 ans devra convaincre et vite pour ne pas se mettre une partie du public à dos, mais nul doute que Pablo Longoria et la direction phocéenne n'investirait pas sur Luis Suarez si elle n'avait pas confiance en lui pour s'imposer et briller à l'OM.