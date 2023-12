Les troublantes révélations de Vitinha sur sa situation à l’OM

Présent en conférence de presse vendredi, Vitinha a fait de révélations choquantes sur sa situation à l’Olympique de Marseille.

Longtemps critiqué pour son inefficacité, Vitinha a enfin retrouvé le chemin des filets lors de l’Olympico. L’international portugais s’est régalé en attaque avec Pierre-Emérick Aubameyang. Mais avant de prendre du plaisir, Vitinha a pendant longtemps été triste sous le maillot de l’OM.

La relégation au banc de Vitinha par Gattuso

Arrivé en janvier 2023, Vitinha n’a toujours pas convaincu et encore moins, justifié le montant de son transfert (32 millions d’euros, bonus compris). L’ancien attaquant du Sporting Braga n’a d’ailleurs pas eu la confiance de Gennaro Gattuso dès l’arrivée de l’Italien sur le banc de l’OM. Mais cela n’a pas empêché le Portugais de travailler pour revenir dans le onze. « Quand il (Gattuso, ndlr) est arrivé, je me suis retrouvé plutôt sur le banc, en raison de mes performances, c'est vrai. J'ai dû aller sur le banc, ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. On doit donner de son mieux, y compris comme remplaçant. J'ai dû montrer avec mon travail et ce que je donne à l'entraînement. Il a vu mon travail quotidien. J'ai sauté sur l'occasion pour être titulaire sur un match. Que ce soit sur le banc ou comme titulaire, je répondrai présent », lance-t-il face à la presse.

L'article continue ci-dessous

Getty

Vitinha n’était pas heureux

La situation du Portugais à l’Olympique de Marseille a déteint sur son humeur. Vitor Oliveira s’est refusé de garder le sourire jusqu’à ce que Gattuso lui en fasse la demande en personne. L’homme qui a marqué son premier but en Ligue 1 cette saison contre Lyon, mercredi, se remémore de cet épisode avec un sentiment de gratitude envers son coach. « C'est vrai. Le coach m'en a parlé. Il faut dire que le foot n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours si simple de garder le sourire. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver dans des situations plus compliquées. Le cœur doit y être. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Je dois être heureux. Quand il dit que je dois sourire, ça veut dire que je dois me sentir heureux. Il faut que je sente ce bonheur au quotidien à l'entraînement », poursuit l’attaquant marseillais qui confirme que sa situation le rendait malheureux.

Getty

« Est-ce que je suis malheureux ? Il n'y a pas toujours eu des moments faciles. Parfois tout ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Le coach s'en est rendu compte. J'ai pu être un peu triste. J'ai vécu un moment peut-être un peu moins bien. Des gens m'ont aidé. Etre heureux est très important », ajoute-t-il.