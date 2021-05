Mercato - OM : Jordan Amavi va prolonger jusqu’en 2025

D’après L’Équipe, Jordan Amavi va (enfin) prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille. Pour quatre saisons, soit jusqu’en 2025.

Des nouvelles de Jordan Amavi ? Pour cela, inutile de regarder sur le terrain, où on ne l’a plus vu depuis le mois de février. Pour cause de blessure, le latéral gauche prend son mal en patience à l’infirmerie, mais il s’active en coulisses.

Ou plutôt ses représentants, car ces derniers négocient depuis de longues semaines avec le président Pablo Longoria pour une prolongation du contrat de leur client. Et les deux parties seraient parvenues à trouver un accord selon L’Équipe !

Amavi serait parti libre cet été

Une information confirmée par RMC Sport, qui précise qu’Amavi prolongera ce jeudi avec l’OM : quatre saisons supplémentaires pour le latéral gauche, soit jusqu’en 2025. Une bonne nouvelle pour la formation phocéenne sachant que son contrat arrivait à terme en juin.

Amavi a pourtant eu des contacts avec d’autres équipes, notamment anglaises suite à l’intérêt de Crystal Palace, mais sa blessure a sans doute ralenti les choses. L’OM et Longoria en ont profité pour prolonger celui qui, lorsqu’il n’est pas blessé, reste l’un des meilleurs latéraux de notre championnat.