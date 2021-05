Mercato - OM : Florian Thauvin bientôt d’accord avec les Tigres de Monterrey ?

Selon plusieurs médias mexicains, Florian Thauvin quittera librement l’OM cet été pour s’engager avec les Tigres d’André-Pierre Gignac, au Mexique.

Entre l’Olympique de Marseille et Florian Thauvin, ça sent la fin. Sous contrat jusqu’en juin, l’ailier droit a un temps ouvert la porte à une prolongation mais, selon plusieurs médias mexicains, il aurait désormais trouvé où rebondir la saison prochaine. Au Mexique, donc.

Et plus précisément chez les Tigres de Monterrey. D'après les informations de plusieurs médias locaux, Thauvin serait sur le point de trouver un accord avec le club d’André-Pierre Gignac, qui a été consulté et a validé le recrutement de son ancien coéquipier.

Milan, Séville et Leicester étaient sur les rangs

On annonçait pourtant le champion du monde sur les tablettes de prestigieux clubs, comme le Milan AC, Séville ou encore Leicester, mais Thauvin aurait été séduit par la proposition financière des Tigres, qui comptent lui offrir un salaire annuel net de 5 M€, et une prime à la signature du même acabit.

Une belle affaire financière pour Thauvin, qui n’a sans doute pas trouvé les mêmes conditions chez les clubs précédemment cités. Mais à l’instar de Gignac après l’Euro 2016, l’ancien Bastiais va sûrement se fermer les portes de l’équipe de France. À 28 ans…