Mercato, OM : Conseillé par Gignac... l'anecdote intéressante d'Eyraud au sujet de Benedetto

Jacques-Henri Eyraud a confié avoir été conseillé par André-Pierre Gignac pour le recrutement de Dario Benedetto.

C'est officiel, Dario Benedetto est un joueur de l'OM. Comme Goal l'a annoncé l'international argentin a bien été officialisé ce lundi par le club marseillais, où il vient de signer un contrat de quatre ans (plus une saison en option).

Marseille tient donc enfin le remplaçant annoncé de Mario Balotelli, dont le contrat de six mois n'a pas été prolongé. Les dirigeants marseillais obtiennent leur deuxième recrue après la venue du défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, arrivé en prêt de Villareal.

Présenté ce lundi en conférence de presse, le nouveau goleador de l'OM avait les faveurs d'une idole du club : André-Pierre Gignac.

C'est ce qu'a confié Jacques-Henri Eyraud, qui ne nie pas avoir consulté l'ancien Marseillais, aujourd'hui idole de tout un peuple au , depuis qu'il évolue aux Tigres de Monterrey.

"Sur le choix de Dario, il y a eu un consensus de nous trois (Eyraud, Zubizarreta, Villas-Boas). Petit clin d'œil aussi à André-Pierre Gignac avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, on était à peine au démarrage de l'échange sur ce transfert. Je lui ai demandé de me donner les cinq meilleurs joueurs d'Amérique du Sud, et il m'a cité Dario", a expliqué le président de l'OM devant la presse.