Mercato - OM : Alexis Sanchez a dit oui !

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez aurait dit oui pour rejoindre l’Olympique de Marseille cet été.

Un double vainqueur de la Copa America bientôt à l’Olympique de Marseille ? Comme nous vous l’expliquions ce jeudi, le dauphin du Paris Saint-Germain lors de l’exercice précédent souhaite s’offrir les services d’Alexis Sanchez, sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2023.

L’OM, un choix par défaut pour Sanchez ?

Poussé vers la sortie, l’attaquant chilien négocie actuellement avec sa direction pour que celle-ci le libère de sa dernière année de contrat, nous explique ce vendredi La Gazzetta dello Sport. Car si l’OM veut recruter Sanchez, il ne le fera pas si cela devait lui coûter la moindre indemnité de transfert…

Sanchez négocie, donc, et s’il parvient à ses fins, il n’y aura plus aucun obstacle à son arrivée sur la Canebière. Car l’ancien Barcelonais a d’ores et déjà dit oui à l’OM, selon le journal au papier rose ! Il privilégiait initialement un retour chez les Blaugrana ou en Premier League mais, faute d’offres intéressantes, celui qui a également fait le bonheur d’Arsenal pourrait donc débarquer en L1 !

L’OM doit vendre d’abord

Deux détails restent à régler avant que Sanchez n’enfile le maillot olympien. Tout d’abord, l’OM doit se débarrasser d’un attaquant. Et au vu de la hiérarchie établie par l’entraîneur Igor Tudor, et de la difficulté de vendre Cédric Bakambu et son salaire XXL, Bamba Dieng semble être un candidat désigné pour le départ, lui qui est valorisé entre 12 et 15 millions d’euros sur le marché des transferts.