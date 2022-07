L’OM en contacts avec Alexis Sanchez

L’OM aurait bel et bien des vues sur Alexis Sanchez. Mais des obstacles sont encore à lever en vue d’un transfert.

L’Olympique de Marseille a été très actif sur le marché des transferts ces derniers jours en enrôlant une demi-douzaine de renforts. Le mercato des Phocéens est copieux, mais il n’est pas encore terminé. Et il se peut même qu’ils aient laissé le meilleur pour la fin.

Alexis Sanchez, l’expérimenté attaquant chilien, figurerait dans leur viseur. Selon une information de La Provence, il existerait bien des contacts avec l’entourage du joueur. Ils seraient même très poussés et un accord est tout à fait envisageable.

Une condition à la venue d’Alexis Sanchez à l’OM

L’OM a pris contact avec l’ancien joueur du FC Barcelone et cherche à le convaincre de s’installer dans le sud de la France. Une perspective qui pourrait intéresser le double vainqueur de la Copa America, surtout qu’il n’est plus désiré au sein de son club de l’Inter Milan. A 33 ans, il souhaiterait par ailleurs poursuivre son parcours en Europe et goûter une nouvelle fois à la Ligue des Champions.

Pour les Phocéens, il est cependant hors de question de payer la moindre indemnité de transfert pour Alexis. Ils ne passeront à l’offensive que si le joueur venait à être libéré de sa dernière année de contrat chez les Nerazzurri.

Le salaire du Chilien est conséquent

Attirer Alexis Sanchez au Vélodrome serait une véritable prouesse de la part des Marseillais. Car si sur le plan sportif les ambitions des deux camps peuvent facilement concorder, c’est au niveau économique que le point d’achoppement pourrait se présenter. Même s’il n’est pas dans la meilleure phase de sa carrière, le Chilien est connu pour être un joueur très "gourmand". Quand il s’était engagé avec Manchester United en 2018, il possédait le salaire le plus élevé de la Premier League.