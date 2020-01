Mercato - Olivier Giroud vers l'Inter, les derniers détails à régler

Olivier Giroud se rapproche encore un peu plus de l'Inter. Néanmoins, quelques détails bloquent encore l'arrivée du Français en Serie A. Le point.

Olivier Giroud et l' , c'est l'histoire d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines et qui pourrait prendre fin dans les prochains jours, voire les prochaines heures. En manque de temps de jeu chez les Blues, l'ancien avant-centre de est en effet plus que jamais sur le départ, afin de pouvoir mettre toutes les chances de son côté dans le but de disputer l' avec l'équipe de .

Les derniers détails concernant Olivier Giroud

D'après nos informations, les derniers détails concernant l'arrivée d'Olivier Giroud à l'Inter Milan sont en train d'être réglés. Si l'accord est total entre le joueur et le club italien sur les bases d'un contrat portant jusqu'en juin 2022, c'est entre les deux clubs que portent les dernières discussions. Et pour cause, réclame 7 millions d'euros pour libérer son attaquant, tandis que la dernière offre milanaise s'élève à 5 millions d'euros plus bonus.

Autant dire que les deux formations sont très proches d'un accord, d'autant que Chelsea n'a pas besoin de trouver un remplaçant avant de libérer le Français. Pour faciliter l'opération, l'agent d'Olivier Giroud se déplace actuellement à Milan. Transfert imminent.