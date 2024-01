Mercato : La déclaration de Mbappé crée du doute en Espagne

La sortie de Kylian Mbappé, mercredi, sur son avenir plonge la presse espagnole entre fatigue et optimisme.

Depuis ce 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de discuter avec un club de son choix. Mais le joueur n’a pas encore pris une décision pour son avenir, bien qu’il soit à six mois de la fin de son bail au Paris Saint-Germain. Il a fait une sortie, mercredi soir, qui a plongé la presse espagnole entre déception et optimisme.

La déclaration énigmatique de Mbappé

Après la victoire (2-0) du Paris Saint-Germain contre Toulouse FC en finale du Trophée des champions, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir. S’il n’a toujours pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain alors que son contrat expire en juin prochain, le joueur sert une réponse énigmatique aux hommes des médias.

« Je n’ai pas pris ma décision. Je n’ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision on a réussi à protéger l’ensemble des parties. Et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. C'est ce qui est le plus important. On va dire que c’est secondaire », a-t-il déclaré dans la zone mixte du Parc des Princes après le match.

L’Espagne entre optimisme et déception

Ce jeudi matin, lendemain de la déclaration de l’attaquant du club francilien, le nom de Kylian Mbappé circule presque dans toute la presse espagnole. Les géants médias, As et Marca, relatent les propos sans encore entrer dans l'interprétation de cette sortie qui ne fait pas franchement avancer la balle dans un camp ou dans l'autre. L'émission El Chiringuito s’est aussi intéressée à la sortie du Bondynois.

« Mbappé, signe ou au-revoir. Tu me fatigues », a lancé, exalté, Thomas Roncero, journaliste d'AS. Pour sa part, le journaliste Juanfe Sanz Perez a affiché un certain optimisme sur les chances de voir la star française enfin rejoindre le Real Madrid l'été prochain. « Mbappé est plus proche qu'il n'y paraît du Real Madrid. Je crois que cela n'importe pas tant le PSG qu'il parte », a-t-il laissé entendre.