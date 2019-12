Mercato, Nîmes - L'incroyable rumeur Emmanuel Adebayor

Englués dans la zone de relégation, les Crocodiles ont l'intention de se renforcer cet hiver. Au point d'enrôler un ancien du Real Madrid ?

À créditer d'un exercice 2018-2019 réussi pour son retour en , le Nîmes Olympique, 19ème au classement, a beaucoup plus de mal cette saison. Après avoir perdu bon nombre de leurs meilleurs éléments lors du mercato estival, à l'image des départs de joueurs comme Denis Bouanga (Saint-Etienne), Téji Savanier ( ), Rachid Alioui (Angers SCO) ou encore Umut Bozok ( ), les Crocodiles peinent à confirmer...

À la peine en championnat, Nîmes a aussi été éliminé en huitièmes de finale de la mercredi soir, face à l'AS Saint-Etienne (1-2). L'occasion pour le club entraîné par Bernard Blaquart de se concentrer sur le championnat et la lutte pour le maintien.

Un ancien du aux Costières ?

Et pour lutter pour sa survie dans l'élite du football français, le club a vraisemblablement des idées derrière la tête, comme en témoigne l'incroyable information publiée par RMC Sport ce jeudi... En effet, Nîmes aurait pour ambition de s'attacher les services d'un certain Emmanuel Adebayor lors du prochain mercato hivernal. Libre depuis son récent départ de la formation turque de Kayserispor, l'ancien du Real Madrid et d' notamment est désormais âgé de 35 ans.

Si RMC précise que l’opération s’annonce compliquée sur le plan financier notamment, les Nîmois auraient l'intention d'insérer une clause de rupture dans le contrat du Togolais en cas de descente en . Suffisant pour le convaincre ? Pas sûr, mais l'idée a au moins le mérite d'exister.