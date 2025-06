Mercato : Nico Williams donne sa réponse définitive au Barça

Deco et Bojan Krkic quitteront Bilbao avec un rare sourire. Les deux émissaires rentrent à Barcelone, dossier sous le bras : accord verbal déjà en place, durée, salaire, tout plaît au buteur.

Accord total avec l’ailier espagnol

Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano ce jeudi, l’international ailier gauche espagnol a donné son accord au club champion d’Espagne pour signer pour six saisons, jusqu’en 2031. Le joueur de 22 ans accepte un salaire entre sept et huit millions d’euros par an, preuve claire de sa pleine confiance dans le projet blaugrana.

Pendant que le joueur donne son feu vert, le Barça discute prix et bonus avec l’Athletic Bilbao. Deco propose une part fixe modérée plus des primes selon performances. Les dirigeants basques, conscients de la clause, veulent maximiser le paiement immédiat. Le feuilleton s’accélère : verdict final très bientôt désormais.