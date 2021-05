Mercato, Neymar a trouvé sa prochaine destination

Ayant prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, Neymar s’imaginerait ensuite retourner finir sa carrière au Brésil.

Dans les tuyaux depuis quelques mois, la prolongation de contrat de Neymar avait finalement trainé en longueur. De quoi donner des sueurs froids aux dirigeants du PSG mais aussi aux fans malgré les déclarations d'amour du Brésilien.

"Mon contrat ? J'ai parlé à propos de ça lors du dernier match. Je ne pense pas que je doive en dire plus aujourd'hui. Il me reste encore deux ans de contrat ( Je tiens à signaler que je me sens très bien, je me sens heureux, je suis très à l'aise. C'est peut-être la saison où je suis le plus heureux donc les choses vont venir naturellement", avait-il déclaré courant avril.

Tout le monde a poussé un grand ouf de soulagement en fin de semaine dernière avec cette annonce tant attendue. Oui, Neymar sera encore dans la capitale française pour quelques saisons puisqu’il a prolongé jusqu’en 2025.

Avec une finale de Ligue des Champions la saison dernière couplée à une demi-finale, certes perdue contre Manchester City, le Brésilien a vu que le PSG avait enfin les ambitions de ses moyens et que soulever la C1 n’était plus aussi farfelue qu’au moment de son arrivée durant l’été 2017.

A 29 ans, Neymar sait qu’il lui reste encore quelques années pour arriver à cet objectif, tout en continuant à garder un train de vie très confortable, son salaire n’ayant pas été revu à la baisse au moment de sa prolongation.

Avec encore quatre ans de contrat au PSG, Neymar a de quoi voir venir mais a déjà des idées derrière la tête pour la suite de sa carrière. D’après UOL Deportes, cette prolongation de contrat signée avec le club parisien sera son dernier contrat en Europe. En effet, l’ambition du champion olympique 2016 est de boucler la boucle avec un retour dans son Brésil natal. Il aura alors 33 ans et pourra retourner au pays sans pression.

Du côté de Santos où il a fait ses débuts ? Aucune indication pour le moment mais son départ vers le Barça en 2013 avait été mal vécu dans l’ancien club de Pelé malgré des débuts précoces chez les professionnels à 17 ans, des statistiques impressionnantes (136 buts en 225 matches) mais surtout une Copa Libertadores. Gageons que si Neymar décide de revenir à Santos, il sera accueilli comme le messie de retour à la maison.