Mercato - Naples va réclamer une somme XXL pour Koulibaly

Selon les informations de la presse italienne, Naples ne compte pas brader Kalidou Koulibaly l’été prochain.

Après six ans de bons et loyaux services, Kalidou Koulibaly (28 ans) devrait quitter cet été. Depuis plusieurs années maintenant, le défenseur central sénégalais fait saliver les plus grandes écuries européennes, mais celles-ci devront mettre la main à la poche si elles espèrent faire signer l’ancien joueur du .

D’après les informations du Corriere dello Sport, le président Aurelio De Laurentiis a revu ses exigences à la baisse, lui qui réclamait 150 M€ l’été dernier, soit le montant de sa clause libératoire, mais il faudra tout de même dépenser 100 M€ pour espérer signer Koulibaly ! Naples est donc vendeur, mais pas à n’importe quel prix.

Quatre clubs sur les rangs, dont le PSG ?

La Gazzetta dello Sport va d’ailleurs dans le même sens que le Corriere. Nos confrères évoquent la même somme pour Koulibaly, avec des intérêts de , , le et bien évidemment le .

Il convient de rappeler que Koulibaly et le Napoli, seulement 6e de , traversent une saison étrange. Fin 2019, les joueurs avaient même entamé une mutinerie contre la direction, et le Sénégalais faisait partie des meneurs. Ce qui explique certainement la fin d’histoire annoncée entre les deux parties. Reste à savoir où le natif de Saint-Dié-des-Vosges atterrira…