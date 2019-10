Mercato, Naples et les "fake news" concernant Haland

Naples a réagi à un article de presse affirmant que le club italien avait refusé de faire signer le talentueux joueur du Red Bull Salzbourg.

Le jeune attaquant norvégien du Red Bull a marqué six buts lors de ses trois premiers matches en . Une performance jamais réalisée auparavant.

Erling Braut Haland a inscrit ses 5e et 6e buts en phase de groupes de la Ligue des champions cette semaine contre justement. Même Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou encore Neymar n'avaient pas connu un tel démarrage dans la Coupe aux grandes oreilles.

Selon un article d'Il Mattino, un quotidien italien, le Napoli avait eu l'occasion de s'offrir ce jeune diamant brut pour seulement 5 millions d'euros, mais avait rejeté cette opportunité en aout 2018.

C'est Loris Boni, ancien joueur désormais recruteur qui a lancé cette information dans les pages du quotidien. Les dirigeants de Naples se sont empressés de démentir dans un communiqué dénué d'équivoque :

"Ce sont des fake news et cela nous paraît incroyable que le journaliste ait décidé de publier cela sans demander au club une confirmation ou un démenti". Ce qui est certain, c'est que Haland ne vaut plus 5 M€ aujourd'hui...