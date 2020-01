Mercato - Naoufel Khacef, ce latéral gauche algérien qui "rêve de jouer à l’OM"

Proposé à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche du NA Hussein Dey (Algérie, D1) attend toujours une réponse du club phocéen.

Si tout va bien sur le plan sportif pour l’ , difficile d’en dire autant du secteur financier avec l’énorme déficit du club et les sanctions à venir dans le cadre du fair-play financier. À tel point que le président Jacques-Henri Eyraud ne peut même pas songer à trouver un concurrent à son latéral gauche, Jordan Amavi, seul spécialiste du poste.

300.000 € pour l'acheter !

Et pourtant, les candidats ne manquent pas. Régulièrement, l’OM se voit proposer plusieurs profils pour concurrencer Amavi. Récemment, l’agent du prometteur latéral gauche algérien Naoufel Khacef a tenté sa chance. Et son profil a visiblement tout pour plaire à l’actuel dauphin du en .

Tout d’abord, Khacef est jeune (22 ans), international Espoirs algérien, offensif, talentueux, et surtout… peu cher : son club, NA Hussein Dey, se contentera de 300.000 € pour le libérer. Rennes avait failli en profiter l’été dernier, mais le transfert ne s’était finalement jamais concrétisé pour des raisons encore floues.

"Si Marseille est intéressé, il n'ira nulle part"

Reste à savoir si l’OM bougera sur ce dossier. À l’heure actuelle, Khacef attend toujours une réponse de la direction, comme l’a confié son agent au média Le Phocéen : "On a proposé le joueur à Andoni Zubizarreta pour cet hiver, mais nous n'avons toujours pas de réponse, sachant que l'OM semble plus concentré sur les départs que sur les arrivées. On a plusieurs clubs de intéressés par Naoufel. Rennes le voulait l'été dernier, mais le transfert n'a pas pu se réaliser", a-t-il d’abord expliqué.

"Il est très proche de la sélection algérienne et on sait bien que Djamel Belmadi l'appellera s'il part en Ligue 1, surtout à l'OM. De son côté, Naoufel est un supporter marseillais depuis toujours et il rêve de jouer dans ce club. Si Marseille est intéressé, il n'ira nulle part ailleurs, c'est sa priorité", a conclu son agent. L’histoire serait belle…