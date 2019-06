Mercato - Nantes : Quentin Braat attendu à Niort (L2)

INFO GOAL - Le club des Deux-Sèvres devrait enregistrer l'arrivée du gardien nantais Quentin Braat (21 ans) pour la saison prochaine.

(L2) est sur le point de recruter un nouveau gardien. Selon nos informations, le Nantais Quentin Braat (21 ans) devrait rapidement s'engager avec les Chamois Niortais. Il pourrait s'agir d'un prêt sans option d'achat malgré un contrat qui se termine en 2020.

Prêt sans option d'achat

Champion d'Europe U19 avec les Bleuets en 2016, Quentin Braat a dû patienter pour que sa situation se décante alors que Nantes vient d'enregistrer la venue d'Alban Lafont (Fiorentina). Il était attendu ce samedi soir dans les Deux-Sèvres et devrait signer son contrat lundi.

L'année dernière, Niort s'était déjà renseigné sur sa situation sans que cela n'aboutisse à un transfert. Il aura donc fallu attendre un an pour voir Quentin Braat signer à Niort où il s'était rendu la semaine dernière pour visiter les installations.

Il arrive en tant que doublure du gardien titulaire Saturnin Allagbé (25 ans), actuellement à la CAN avec le et qui a prolongé son contrat ce mois-ci jusqu'en juin 2022. Il fera la préparation avec le groupe et pourrait être amené à démarrer la saison.

Selon nos informations, il devrait faire le déplacement dimanche pour le match amical contre le Stade Lavallois, mais il n'est pas garanti qu'il joue.