OFFICIEL : Alban Lafont prêté à Nantes par la Fiorentina

Après le départ de Tatarusanu vers Lyon, Nantes enregistre l'arrivée de l'ancien toulousain Alban Lafont pour garder sa cage la saison prochaine.

Albon Lafont débarque à . Le gardien international U20, qui a quitté le TFC il y a un an pour la , va retrouver la . Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt de deux ans avec option d'achat, comme l'a indiqué le FCN sur son site officiel.

Le FC Nantes et l’@acffiorentina ont trouvé un accord pour le prêt de deux saisons avec option d'achat d’@AlbanLafont (20 ans), sous réserve d'une visite médicale et de tests physiques concluants.https://t.co/BbpO5EVvRY — FC Nantes (@FCNantes) 29 juin 2019

"Le Football Club de Nantes et l'ACF Fiorentina ont trouvé un accord pour le prêt de deux saisons avec option d'achat d'Alban Lafont (20 ans), sous réserve d'une visite médicale et de tests physiques concluants. Alban Lafont est notamment devenu, à l'âge de 16 ans, le plus jeune gardien de Conforama jamais titularisé. Après trois saisons avec l'effectif professionnel du FC et plus de 98 matches disputés dans l'élite, le Franco-burkinabé a décidé de relever un nouveau défi en s'engageant l'année dernière avec l'ACF Fiorentina (Série A)", a précisé le FC Nantes dans son communiqué.

"Lors de l'exercice 2018-2019, le nouveau portier des Jaune et Vert a gardé à 34 reprises les buts florentins. Du haut de son-mètre quatre-vingt-treize, l'international français U20, qui vient de disputer le dernier Mondial avec les Bleuets en aux côtés de Thomas Basila, est impatient de commencer la préparation estivale avec ses nouveaux coéquipiers. Nul doute que celui qui compte aujourd'hui 132 rencontres de championnat au plus haut niveau, pourra apporter toute son expérience de dernier rempart à l'effectif de Vahid Halilhodzic", conclut le FCN.

Alban Lafont s'était révélé à Toulouse lors de la saison 2015-2016 en s'installant comme titulaire et en participant à l'incroyable sauvetage du club en Ligue 1 à l'issue de la saison.

Parti en , il s'est imposé dans les buts de la Fiorentina, mais la Viola lui a préféré Bartlomiej Dragowski, prêté cette saison à , pour la place de n°1 la saison prochaine.