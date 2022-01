Mercato : Mourinho veut Ndombélé à la Roma

Tanguy Ndombélé a beau être le transfuge le plus cher de l’histoire de Tottenham, il est loin d’etre indispensable au sein de l’équipe londonienne. Ce statut, Antonio Conte n’en a que faire puisqu’il n’utilise le milieu de terrain français que très rarement.

Le technicien italien n'est pas sûr du fait que le milieu de terrain français puisse s’intégrer à son système. « Je porte la même attention à chaque joueur et à chaque session, a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi. Je ne me préoccupe pas seulement de 12, 13 ou 14 joueurs. Ensuite, il y a des joueurs qui comprennent et des joueurs qui ont besoin de plus de temps ou qui parviennent difficilement à comprendre la situation ».

Face à cette situation, l’ancien lyonnais pourrait changer d’air et ce dès cet hiver. Les derniers échos qui circulent de l’autre côté de la Manche font état de possibles retrouvailles avec José Mourinho, son ancien coach chez les Spurs. Ndimbélé prendrait ainsi la direction de l’AS Rome.

Une opportunité de rebond pour Ndombélé

A en croire une information du site Calcio Mercato, « The Special One » aimerait bien attirer dans son effectif giallorosso celui qu’il a coaché en Angleterre pendant un an et demi. Même s’ils ont connu quelques frictions, les deux hommes s’apprécient bien.

La possibilité de voir l’international tricolore rebondir à la Roma dès ce mois de janvier est donc réelle. Reste à savoir sous quelle forme. L’hypothèse la plus plausible est un prêt, car on voit mal la Louve casser leur tirelire pour Ndombélé.