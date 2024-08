Mercato, Mourinho veut chiper un cadre au Barça

Nouvel entraineur de Fenerbahçe, José Mourinho veut piocher en Liga. Le technicien portugais s’intéresse à un taulier du Barça.

Le marché des transferts continue de s’animer un peu partout en Europe, cet été. En Espagne, des clubs comme le Real Madrid ont déjà bouclé leur mercato avec les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick. Ce qui n’est pas le cas du Barça qui garde un œil sur le marché. Mais alors que le club catalan a des difficultés à avancer sur son mercato, José Mourinho a décidé de jouer un sale tour aux Blaugranas en leur chipant, un cadre.

Le casse-tête du Barça sur le marché des transferts

Le Barça entame une nouvelle ère la saison prochaine sous l’impulsion de son nouvel entraineur, Hansi Flick. Un nouveau chapitre qui devrait être marqué par l’arrivée de nouveaux visages au sein de l’effectif. C’est dans ce cadre que le FC Barcelone s’est lancé sur les pistes de Nico Williams et Dani Olmo.

Deux probables recrues qui devraient contraindre, par contre, le Barça, à libérer certains joueurs afin de renflouer ses caisses. Un chantier compliqué également alors que Vitor Roque refuse de partir pendant que le club a dû le dossier N’Golo Kanté en suspens. C’est dans ce contexte délicat que José Mourinho fait les yeux doux à un cadre du Barça.

José Mourinho et le Fenerbahçe foncent sur Ilkay Gündogan

Ancien entraineur du Real Madrid, José Mourinho est bien un anti-blaugrana. Quelques semaines après avoir rejoint le Fenerbahçe, le technicien portugais a déjà réalisé de jolis coups sur le marché des transferts à l’image d’Allan Saint-Maximin. Mais le ‘’Special One’’ n’est pas encore satisfait et veut renforcer son entrejeu avec un milieu de terrain expérimenté. Ainsi, José Mourinho et le Fenerbahçe ont songé à Ilkay Gündogan comme l’indique AS.

Le média ibérique précise que le président du club turc, Acun Ilicali, serait déjà entré en contact avec İrfan Gündogan, père et agent de l’international allemand, afin de le convaincre de rallier Istanbul. A un an de la fin de son contrat et malgré son désir de rester en Catalogne, le Barça ne devrait retenir Ilkay Gündogan d’autant plus que le club blaugrana aurait déjà fixé le prix de l’ex-joueur de Manchester City.

Toutefois, un éventuel départ de Gundogan à Fenerbahçe ferait jaser en Turquie où le joueur a toujours clamé son amour pour Galatasaray. C’est d’ailleurs dans l’autre club d’Istanbul que l’ancien du Borussia Dortmund était annoncé ces dernières semaines jusqu’au démenti de l’écurie turque auprès d’AS, ces dernières heures.