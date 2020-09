Mercato, Mourinho confiant sur la venue d'un nouvel attaquant à Tottenham

José Mourinho est convaincu que les Spurs n'ont pas fini leur recrutement. Un attaquant est sur le point de débarquer chez les Londoniens.

a été associé à une arrivée de Josh King de , d'Arkadiusz Milik de ou encore d'Andrea Belotti du et Mourinho est convaincu que le club assurera le recrutement d'un attaquant de remplacement à Harry Kane avant la date limite de 23 heures de lundi.

"Je suis optimiste, mais plus que cela, le sentiment que j'apprécie, c'est de voir que nous essayons tout pour y parvenir. Vous réussissez ou vous ne réussissez pas. C'est comme un match de football: vous gagnez ou vous ne gagnez pas, mais vous donnez tout et vous essayez tout. Le marché des transferts est pareil", a ainsi asséné le technicien portugais en conférence de presse.

«J'aime le sentiment que mon club essaie de tout faire pour nous et pour l'équipe, c'est la chose la plus importante pour moi. Si nous réussissons, tant mieux - je crois que oui - mais si nous ne réussissons pas, c'est le football", a ajouté le 'Special One', dans des propos relayés par le médias Sky Sports.