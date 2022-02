Mercato : Morata rêve toujours de Barcelone

L'attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, garde l'espoir de rejoindre le FC Barcelone cet été. Les Blaugrana l’ont courtisé lors du dernier mercato et il croise les doigts pour qu’ils reviennent à la charge en juin prochain.

Selon le quotidien Sport, Morata avait la permission de quitter l'Italie durant le mois de janvier, mais aucun accord n'a été trouvé avec l'Atletico Madrid, le club auquel il appartient, et le deal a finalement échoué.

L’Atlético aura le dernier mot pour Morata

Morata aimerait retourner en Espagne cet été et souhaite que le FC Barcelone fasse savoir le plus rapidement possible s'il le veut toujours. Le club italien pourrait, de son côté, signer Morata de manière permanente si l'Atletico baisse son option sur lui.

Morata a toujours du temps de jeu à la Juventus malgré la signature de Dusan Vlahovic et son entraîneur Massimiliano Allegri est très satisfait de son niveau de performance. La Juventus est prête à l’enrôler définitivement si son prix ne dépasse pas les 15 millions d'euros.

S'il n'y a pas d'accord, alors l’ancien merengue retournera chez les Matelassiers. Arsenal est également intéressé par le fait de le faire signer. L'attaquant a encore un an à tirer chez les Matelassiers et ces derniers veulent récupérer de l'argent sur sa cession. Mais, il n’est pas sûr qu’ils acceptent de le céder à un rival de la Liga.