Mercato : Ménez en route pour Malte

A 34 ans, Jérémy Ménez continue de jouer en pro. Mais, il le fait à un niveau de plus en plus bas. En Serie B depuis 2019, il serait désormais en route pour la modeste ligue maltaise en vue d’un dernier challenge dans sa carrière.

Ménez continue de reculer

Jérémy Ménez évolue au sein de l’équipe de Reggina depuis un an et demi. Son passage en terre calabraise ne se passe cependant pas aussi bien qu’il l’espérait. L’ex-international tricolore (24 capes) n’a été que l’ombre de lui-même à l’occasion de son 3e passage en Italie.

Il n’a inscrit que cinq buts : trois lors de sa première saison, et deux la suivante. Il est donc en situation d’échec alors qu’il avait pourtant tiré son épingle du jeu au sein des écuries prestigieuses telles que l’AS Roma et l’AC Milan. Et la conséquence de ce flop c’est qu’il va partir la fin de son bail. Le natif de Longjumeau a opté pour une destination pour le moins surprenante en rejoignant championnat maltais.

Si l’on en croit ce que révèle Sky Italia, l’ancien sociétaire du PSG va signer avec l’équipe des Hamrun Spartans, 3e du championnat anglais. Il s’y produira dans un premier temps en forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Ménez va donc vivre ce qui ressemble à une mini-retraite. A noter qu’avant lui il n’y a qu’un seul Français qui évolué dans ce pays, en l’occurrence Amed Davy Silva.