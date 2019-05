Mercato - Massimiliano Allegri partant pour rejoindre le Barça

D'après nos informations, l'ex-entraîneur de la Juve serait intéressé pour rejoindre le FC Barcelone en cas de départ d'Ernesto Valverde.

Moins de 24 heures après son dernier match avec la contre la (0-2), Massimiliano Allegri serait intéressé pour devenir le nouvel entraîneur du dès la saison prochaine. D'après nos informations, l’Italien considère Barcelone comme l’une des équipes qu'il aimerait entraîner et attendrait un appel de la direction catalane.

Pour le moment, Ernesto Valverde est toujours l'entraîneur du Barça et vient de prolonger jusqu'en 2020. Mais son avenir chez les Blaugranas n’est plus très clair en raison de la déroute en C1 contre et de la défaite en finale de , samedi soir face à Valence (1-2).

Le Barça ou une année sabbatique ?

Les supporters semblent en majorité favorable à un départ de Valverde cet été et le renvoi plus que probable de Pep Segura, directeur sportif du Barça, pourrait accélérer les choses. Ronald Koeman a d'ailleurs été vu il y a quelques semaines à Barcelone et Allegri, qui a démissionné il y a deux semaines en tant qu'entraîneur de la Juventus, devrait donc être très rapidement approché pour prendre les rênes du club catalan, même s'il n’y a toujours aucun contact entre les deux parties à l'heure actuelle.

Goal a également pu savoir que l'intention initiale d'Allegri, après sa démission de la Juve, était de prendre un congé sabbatique en raison du manque de places disponibles sur les bancs des grands clubs européens. Un départ d'Ernesto Valverde changerait donc la donne pour le coach italien.