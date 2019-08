Mercato - Martin Caceres proposé à l'AS Monaco ?

Le défenseur uruguayen (32 ans), libre de tout contrat après son départ de la Lazio, aurait été proposé au club de la Principauté selon l'Équipe.

Avec déjà deux défaites et six buts encaissés, la situation est bien préoccupante du côté de l'AS . Le club de la Principauté n'affiche pas une sérénité optimale depuis la reprise de la et les deux gifles reçues face à et Metz (0-3 à chaque fois).

Ligue 1 - Monaco va-t-il connaître une nouvelle saison compliquée ?

Très actif sur le mercato, avec déjà les venues de Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru ou encore Wissam Ben Yedder, l'ASM ne serait pas contre un renfort supplémentaire en défense, aux côtés de Kamil Glik notamment.

Ainsi, selon l'Équipe, l'international uruguayen Martin Caceres aurait été proposé aux dirigeants monégasques. Le polyvalent défenseur, capable d'évoluer dans l'axe mais aussi sur un côté, présente l'avantage d'être libre depuis la fin de son contrat avec la Rome, en juin dernier.

Il compte 93 sélections avec la Celeste et a également porté les couleurs de la , de Southamton, du Barça mais aussi du . Reste à savoir si Leonardo Jardim validera cette piste, en attendant la prochaine journée de , avec la réception de Nîmes, à Louis II.