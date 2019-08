Ligue 1 - Monaco va-t-il connaître une nouvelle saison compliquée ?

Humilié par le FC Metz 3-0, samedi soir en Ligue 1, Monaco est lanterne rouge de Ligue 1 après 2 journées. Encore une saison compliquée à venir ?

L'AS n'a pour l'instant pas eu le choix dans ce début de saison de . Après deux matches, face à (0-3) et Metz (3-0), l'équipe dirigée par Leonardo Jardim a connu autant de défaites.

Lanterne rouge de , elle n'a pas encore affiché sa meilleure version.

"Si tu perds deux ou trois matches, tu peux entrer dans un cycle négatif mais on va essayer d'avoir rapidement une équipe compétitive. (Radamel) Falcao a eu des petits soucis et n'était pas cliniquement apte à jouer. Si on avait eu Falcao, (Wissam) Ben Yedder n'aurait probablement pas débuté et aurait joué petit à petit. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, on n'avait pas l'effectif pour permettre aux recrues de s'intégrer petit à petit", a notamment indiqué Leonardo Jardim après la rencontre.

Selon vous, Monaco va-t-il connaître une nouvelle saison compliquée ?