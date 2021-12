Mercato : Martial se rapproche de Séville

L’aventure d’Anthony Martial à Manchester United semble toucher à sa fin. Selon toute vraisemblance, l’ex-Monégasque va quitter dans les prochains jours les Red Devils afin de s’engager en faveur de l’actuel second de la Liga, le FC Séville.

Martial espère un transfert permanent

L'agent de l'international français a déclaré la semaine dernière qu'il avait l'intention de quitter Old Trafford en janvier. Et Cristobal Soria d'El Chiringuito a révélé jeudi que l'accord était déjà en place entre Martial et le club andalou.

Martial a accepté un prêt jusqu'à la fin de la saison en vue d’un transfert définitif. Séville doit maintenant négocier avec United pour conclure l'accord.

Cette saison, Martial n’a que très peu joué avec l’équipe anglaise. Ni Ole Gunnar Solskjaer, ni Ralf Rangnick ne lui ont fait trop confiance. Il n’a été titulaire qu’à quatre reprises, toutes compétitions confondues (10 matches en tout). Et en terme de temps de jeu cumulé, il n’est que le 20e joueur le plus utilisé de l’effectif avec 358 minutes disputées. Même Donny Van De Beek a été plus sollicité que lui.

Martial n’est pas le seul attaquant de MU à être susceptible de bouger durant le mercato d’hiver. C’est aussi le cas de Jesse Lingard. L’international anglais est notamment suivi par son ancien club de West Ham.