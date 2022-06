Mercato : Marseille veut bien Joaquin Correa (Inter Milan)

À la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille souhaite obtenir le prêt de Joaquin Correa, qui appartient à l’Inter Milan.

L’Olympique de Marseille commence doucement mais sûrement son mercato estival. En attendant la réponse de la DNCG ce mardi concernant la marge de manœuvre des Phocéens au niveau des transferts, le président Pablo Longoria s’est d’ores et déjà mis au travail. Principalement sur le secteur offensif.

Correa barré par la concurrence ?

Et un joueur a vu son nom être associé à l’OM à plusieurs reprises : Joaquin Correa, définitivement acheté par l’Inter Milan à la Lazio Rome cet été pour 23,5 M€, après un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire. Mais l’Argentin n’entre pas dans les plans de Simone Inzaghi, et la question de son départ se pose.

Il faut dire que l’Inter s’apprête à accueillir Henrik Mkhitaryan, Paulo Dybala et peut-être Romelu Lukaku. Ce qui laisserait peu de place à Correa… À Marseille, l’entraîneur Jorge Sampaoli l’a bien compris et, selon les informations du Corriere dello Sport, il ferait le forcing pour attirer son ancien joueur, qu’il a connu avec l’Argentine et à Séville.

L’OM veut un prêt

Pour l’instant, l’OM n’a pas encore pris la température auprès de l’Inter. Mais il pourrait rapidement le faire après la réponse de la DNCG. Ensuite, viendra la phase des négociations.

Et Longoria va avoir du boulot puisque son club ne peut se permettre d’acheter Correa : un prêt, sans doute avec option d’achat, sera donc demandé. Reste à savoir si l’Inter et le joueur accepteront.