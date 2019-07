Mercato - Marseille : l’OM s’active pour Benedetto, un intérêt réciproque ?

L’OM aurait transmis une offre à Boca Juniors pour son attaquant Dario Benedetto. Selon certaines sources, le joueur pousserait son club à accepter.

Nous ne sommes que le 1er juillet, mais les supporters de l’ commencent déjà à trouver le temps long. Ce lundi, jour de présentation du partenariat entre l’OM et Uber Eats, nouveau sponsor maillot du club, ces derniers espéraient entendre le président Jacques-Henri Eyraud parler des transferts à venir, et surtout des arrivées, mais le boss marseillais a écarté, assez sèchement, toutes les questions qui ne concernaient pas Uber Eats.

Pour trouver des informations relatives aux possibles recrues de l’OM, il fallait se tourner du côté de l’ . Car dans le pays qui affrontera le Brésil en demi-finale de la Copa America, il était question de Dario Benedetto (29 ans). Il ne s’agit d’un secret pour personne, le nouvel entraîneur marseillais André Villas-Boas souhaite recruter le buteur argentin et, selon nos confrères, l’intérêt est réciproque.

L’OM ne veut pas payer 21 M€

Benedetto aurait même rencontré ses dirigeants, le président Daniel Angelici et le directeur sportif Nicolas Burdisso, afin de leur signifier qu’il voulait rejoindre l’OM. Toujours selon nos confrères, la formation marseillaise aurait transmis une offre de 10 M€ à Boca Juniors, alors que la clause libératoire du joueur s’élève à 21 M€, un montant que le club tricolore, dans le viseur de l’UEFA vis-à-vis du fair-play financier, ne souhaite pas payer.

Joints par RMC Sport, les agents du joueur démentent toutefois une quelconque offre de l’OM, et ils n’ont pas non plus confirmé la supposée réunion entre leur client et la direction de Boca Juniors. En revanche, l’information selon laquelle Marseille se serait renseigné sur les conditions salariales de Benedetto est vraie. Une chose semble certaine dans ce dossier : s’il ralliait la Canebière, Benedetto et son caractère bien trempé pourraient vite enflammer le Stade Vélodrome…