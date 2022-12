Mercato - Maroc : Azzedine Ounahi dans le viseur d'un énorme club européen !

Azzedine Ounahi, milieu de terrain de 22 ans du Maroc évoluant du côté d'Angers, est l'une des révélations de cette Coupe du monde.

Angers peut se frotter les mains. Alors que les clubs de Ligue 1 ont repris le chemin de l'entraînement de nombreux joueurs manquent à l'appel dans certains clubs et même dans les plus modestes comme Angers, il y a des absents. En effet, la lanterne rouge du championnat de France ne s'attendait certainement pas à ne pas avoir récupérer ses deux internationaux marocains, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal pour la reprise.

La cote d'Ounahi explose

Pourtant, le Maroc a bel et bien surpris son monde en franchissant les étapes les unes après les autres jusqu'à la demi-finale de la Coupe du monde. Et c'est en partie grâce à un Angevin. Azzedine Ounahi est sans aucun doute la grande révélation de la Coupe du monde Qatar 2022. Il s'agit du milieu de terrain marocain, que Luis Enrique a "baptisé" "le 8 du Maroc" après l'élimination de l'Espagne, soulignant à quel point il avait été bluffé par le milieu de terrain et son activité.

Le joueur d'Angers, dont le prix avant la Coupe du monde n'était que de 4 millions d'euros, a vu sa valeur marchande grimper comme un fou et il est désormais dans le radar de tous les grands clubs européens. Parmi eux, selon "Mundo Deportivo", se trouve le Barça. Le club catalan serait prêt à étudier la possibilité de le signer lors du mercato hivernal à condition de ne pas avoir à payer une grosse indemnité de transfert pour ses services.

Sous contrat jusqu'en 2026

L'objectif du Barça reste de réduire la masse salariale, de chercher des joueurs en prêt pour améliorer l'effectif ou encore de pouvoir obtenir des transferts "low cost", à moindre coût. C'est là qu'interviendrait l'intérêt pour le joueur marocain, pour renforcer le milieu de terrain aux côtés de Busquets, Gavi et Pedri. À 22 ans, il s'inscrit dans la grande projection du Barça, même si son arrivée devrait s'accompagner d'un salaire conforme à ce que le Barça peut se permettre de payer sur le marché des transferts.

Azzedine Ounahi, en principe, serait un renfort qui conviendrait au club catalan. La seul bémol est que, dans le cas hypothétique d'une vente lors de laquelle il y aurait des enchères publiques pour le joueur, qui joue à Angers et n'a pas de clause libératoire, le Barça ne serait pas en mesure de rivaliser avec d'autres grands clubs qui pourraient payer de grosses sommes d'argent, comme dans le cas des clubs de Premier League.

Azzedine Ounahi est un joueur clé à Angers, qui l'a fait signer à l'âge de 21 ans. L'été dernier, après sa première saison, l'équipe française l'a déjà renouvelé trois mois avant le début de la Coupe du monde. La saison dernière, il a joué 32 matchs, marquant deux buts et fournissant deux passes décisives. Il est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2026.