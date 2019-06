Mercato - Manchester United : Daniel James (Swansea) va signer pour 16 M€

L'attaquant international gallois de Swansea va passer sa visite médicale et s'engager avec Manchester United ce jeudi.

D'après nos informations, Daniel James doit arriver jeudi au complexe d’entraînement de pour passer sa visite médicale avant l'officialisation de son transfert aux alentours de 16 M€ depuis Swansea City.

L'international gallois âgé de 21 ans devait à l'origine signer à United en mai, mais après le décès de son père, Kevan, à l'âge de 60 ans, James avait été contraint de quitter le rassemblement avec le pour passer quelques jours avec sa famille. S'il est maintenant de retour dans l'effectif du sélectionneur gallois Ryan Giggs pour le match de qualification à l' face à la , James sera jeudi à Manchester pour compléter son transfert avec les Red Devils.

En plus de , était aussi intéressé par le milieu de terrain de 21 ans avant qu'il ne choisisse le club mancunien. Le jeune attaquant devrait donc devenir la première recrue d'Ole Gunnar Solskjaer depuis qu'il est à la tête des Red Devils en décembre.

Daniel James a inscrit 5 buts en 38 matchs pour Swansea en Championship la saison dernière. La légende de United, Giggs, s'est exprimé à propos de son joueur après la rencontre du Pays de Galles contre la Slovaquie en mars, où il a inscrit son premier but en sélection. "Son match était fantastique, mais inscrire un but était encore plus génial pour lui, il a été une menace sur la défense pendant tout le match. Il est intelligent, il travaille bien et c'est un grand garçon."

Daniel James s'était engagé en 2015 avec Swansea City en provenance d'Hull City, son club formateur.