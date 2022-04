Mercato : Manchester City confiant pour Haaland

Manchester City est convaincu de pouvoir remporter la bataille pour la signature du buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Le quotidien britannique The Daily Mail affirme que Haaland choisira son prochain club dans deux semaines au plus tard. Et Manchester City est persuadé qu’il va parvenir à ses fins dans ce dossier, même si l'affaire n'est pas encore conclue. Les Sky Blues doivent faire face à la concurrence du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone pour s'attacher les services de la star norvégienne.

Manchester City a concocté un pont d’or à Haaland

Le mois dernier, ce quotidien a révélé que l'attaquant avait discuté de ses conditions personnelles avec City et que les champions d’Angleterre étaient prêts à lui verser plus de 600000€ par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la PL.

Dans ce domaine-là, les géants espagnols ne sont pas à même de rivaliser avec le club anglais. Et du côté de Paris, on semble avoir abandonné cette piste. La priorité de Doha est toujours de conserver Kylian Mbappé.

Haaland dispose d'une clause libératoire de 70 millions d’euros dans son contrat avec Dortmund, et son agent, Mino Raiola, est aussi désireux d’encaisser une bonne commission, tout comme le père du joueur, l'ancien milieu de terrain de City, Alf-Inge.