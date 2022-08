Mercato - Manchester City : Bernardo Silva sort du silence sur son avenir

Annoncé dans le viseur du Barça, le milieu de terrain portugais a évoqué son avenir, sous-entendant sa volonté de changer d'air.

Le joueur portugais de Manchester City, Bernardo Silva, qui fait l'objet de rumeurs d'un possible transfert au FC Barcelone, a accordé une interview à ESPN dans laquelle il n'a pas été trop précis sur son avenir. Le joueur a fait allusion à un possible départ mais a également assuré que s'il restait à Manchester City "il serait très heureux".

Bernardo Silva ouvre la porte à un départ

"J'ai toujours dit que je suis heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer", a déclaré Silva à ESPN. "Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et je donnerai tout mon possible. Sinon, c'est le football et nous verrons ce qui se passe."

Le Barça insiste pour Bernardo Silva

C'est un grand club, et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas heureux au club. Ils nous disent toujours à tous que si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez partir. Bien sûr, ils sont dans les affaires et ils veulent la bonne somme d'argent pour nous laisser partir, mais personnellement c'est une relation avec le club qui est très respectueuse. Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j'ai toujours été honnête avec eux", a ajouté le Portugais.

Silva ne forcera pas son départ

Comme je l'ai dit, je respecterai toujours ma relation avec Man City, avec les fans, avec le personnel, avec mes coéquipiers, donc quoi qu'il arrive, ça se passera et c'est sûr, ça se passera d'une manière très respectueuse", a conclu Bernardo Silva. Pour rappel, Pep Guardiola a déclaré à de nombreuses reprises qu'il ne souhaitait pas perdre Bernardo Silva, mais qu'il ne retiendrait aucun joueur contre sa volonté.

Le Barça abuse, un quatrième levier économique activé !

Une chose est sûre, si Manchester City accepte finalement de vendre l'ancien ailier de l'AS Monaco, il faudra que l'offre soit belle. Certes, le club anglais peut accepter le désir de son joueur pour service rendu mais le Barça ne devra pas espérer obtenir un cadeau de la part du club anglais. Ce mercredi dans la presse espagnole, l'idée d'un échange à trois bandes avec une arrivée de Bernardo Silva au Barça, conjuguée à celle de De Jong au PSG et de celle de Verratti à City à germer.

Un scénario rocambolesque, mais il faudra au moins ça pour que le Barça puisse se payer Bernardo Silva au vu des difficultés du club catalan à aligner de grosses sommes sur le marché des transferts et à enregistrer ses recrues estivales pour disputer la Liga. Bernardo Silva a tendu la perche, désormais c'est au Barça de la saisir.