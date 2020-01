Mercato - Man Utd : Mino Raiola ouvre clairement la porte au départ de Paul Pogba

Lors d’un entretien accordé à Sky Sports, le sulfureux agent de Paul Pogba a entretenu le flou sur l’avenir de son client.

Partira, partira pas, partira quand, partira pour combien ? Depuis qu’on ne le voit plus faire des merveilles sur un terrain de football, lui qui est à l’infirmerie depuis le mois de septembre, Paul Pogba se contente de nourrir les interrogations concernant son futur. L’été dernier, il avait failli rejoindre le … et quid de l’été prochain ?

Pour cela, il fallait se rapprocher de son agent, le sulfureux Mino Raiola. Chose que nos confrères de Sky Sports ont eu la bonne idée de faire, avec deux ou trois punchlines au rendez-vous. "Tout le monde sait que les objectifs des deux parties n’ont pas été atteints au cours des dernières années. Ce n’est un secret pour personne, soyons honnêtes et parlons-en", a-t-il démarré.

Raiola : "On verra si MU entre dans les plans de Paul"

Une manière comme une autre de briser la glace. Et la suite est du même acabit : "Il faudra voir cet été si Paul entre dans les plans de MU, et si MU entre dans les plans de Paul. J’attends de mes joueurs qu’ils soient heureux et je veux que le club soit heureux", a-t-il poursuivi pour commencer à signifier que "La Pioche" se morfond chez les Red Devils.

"Pour le moment, il doit retrouver la santé et après mon rôle sera de rendre les deux parties, si c'est possible, heureuses. Si elles ne le sont pas, il y a plusieurs façons de régler le problème, a glissé Raiola. Mais cela ne sert à rien de parler ou de spéculer aujourd'hui. Je n'affirme rien. La seule chose qu'on peut affirmer dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir." On peut aussi affirmer que Pogba n’a plus qu’un an et demi de contrat, et qu’il sera en position de force pour négocier l’été prochain…