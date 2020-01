Manchester United, Evra demande à Pogba de partir

Patrice Evra juge que Paul Pogba devrait quitter Manchester United pour son bien et celui du club.

Paul Pogba, actuellement blessé, fait l'objet de critiques de la part de plusieurs observateurs, consultanst et anciens joueurs d côté de .

Alors que Roy Keane a vertement tancé le Français, son compatriote Patrice Evra lui a conseillé de quitter le navire mancunien, citant son cas personnel à l'OM :

"Je comprends, je ne suis pas toujours d'accord avec Roy, mais quand vous êtes un problème pour le club... (...) Paul, quand il joue, les gens l'attaquent; quand il ne joue pas, les gens l'attaquent. Je vais donner mon exemple, quand j'ai frappé un fan à Marseille. Le propriétaire et l'entraîneur sont venus, ils m'ont dit 'Patrice, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?"' Et j'ai répondu 'Je m'en vais, je ne veux pas apporter de la négativité autour du club'. Et maintenant, peut-être que c'est le moment de partir pour Paul.", a estimé l'ancien latéral des Red Devils sur Sky Sports.

Evra estime que la pression est trop forte pour l'ancien turinois désomais à Manchester : "Je me souviens lors d'un gros match, contre , les gens parlaient plus de José Mourinho et Paul Pogba. C'est insultant pour les deux plus grands clubs du monde de ne parler que d'un joueur et d'un manager, c'est pour ça que je pense que c'est le moment."