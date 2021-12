Mercato : Luis Suarez et l’Atlético, bientôt la fin

Luis Suarez n’a plus que six mois de contrat au sein de sa formation de l’Atlético. Son souhait est de pouvoir continuer pendant encore au moins un an avec les Matelassiers, mais il n’est pas sûr du tout que ce désir soit exaucé.

La direction du club madrilène envisage de le libérer au terme de la saison, afin de se débarrasser d’un gros salaire. Cette saison, El Pistolero n’a pas vraiment su se rendre indispensable, en ne scorant que 8 buts en 24 parties.

Deux clubs brésiliens le convoitent

En cas de séparation, l’ancien Barcelonais devrait vite rebondir en signant avec une autre formation. Il dispose d’ores et déjà de quelques belles sollicitations de l’autre côté de l’Atlantique.

L'article continue ci-dessous

D’après El Mundo Deportivo, deux clubs brésiliens se sont déjà manifestés avec l’espoir de le faire signer. Il s’agit des Corinthians et de Sao Paulo. Ces formations avaient longtemps sollicité son compatriote Edinson Cavani et aujourd’hui ils sont prêts à miser sur lui.

En plus du Brésil, Suarez dispose également de touches avec une franchise de la MLS, en l’occurrence l’Inter Miami. Il avait déjà songé à rallier le championnat nord-américain il y a deux ans, avant de retarder ce plan. C’est peut-être le moment de se lancer.