Mercato : Lucas Hernandez à un pas du PSG

L'international français, qui est actuellement à Paris, va s'engager pour trois saisons dans la capitale.

Paris rêvait depuis plusieurs mois d'attirer un défenseur central gaucher. Au coeur de la seconde moitié de saison et alors que Paris traversait une période trouble, Luis Campos avait pointé un manque à ce poste. Avec Sergio Ramos en fin de contrat et la blessure de Presnel Kimpembe, qui ne devrait pas reprendre avant octobre,



Dans la préparation de la saison prochaine, le conseiller sportif avait fait de ce poste une priorité et a très vite jeté son dévolu sur Lucas Hernandez, malgré la grave blessure de l'international français lors de la première rencontre de la Coupe du monde au Qatar, contre l'Australie (4-1, le 22 novembre).

Un coup de fil à Kimpembe, son futur concurrent

Comme révélé par L'Equipe, les discussions, débutées au printemps, ont rapidement abouti à un accord avec le défenseur originaire de Marseille qui a pris en cours de saison quelques renseignements via ses amis internationaux dont Presnel Kimpembe qui, à moins d'un départ cet été, sera son concurrent. Séduit, Hernandez a fait savoir dès la fin de saison qu'il souhaitait quitter le Bayern Munich pour rejoindre Paris malgré la volonté de Thomas Tuchel de le conserver et le prolonger.

Entre Paris et le Bayern Munich, les discussions n'ont pas été longues mais de sources parisiennes, on affirme qu'elles ont commencées autour des 80 millions d'euros pour aboutir à 40M fixe plus des bonus. Côté Allemand, on parle de plus de 50M. Une bataille des chiffres qui fait oublier une réalité, Lucas Hernandez va s'engager pour trois ans et passera sa visite médicale avant la fin de la semaine.