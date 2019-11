Mercato - L’OM a bien pensé à Erling Haland avant tout le monde !

En 2018, un analyste vidéo avait soufflé le nom du Norvégien à l’oreille de l’ex-entraîneur Rudi Garcia… mais sans succès.

Heureusement pour l’ , Dario Benedetto donne satisfaction depuis le début de saison et son transfert à 16 M€ en provenance de Boca Juniors. Mais à la moindre baisse de régime, comme celle que vit actuellement l’Argentin avec 4 matchs sans marquer, le spectre du "grantatakan" reviendra.

Ce fameux attaquant que l’Olympique de Marseille devait aller chercher en 2017 lorsque Bafetimbi Gomis a quitté la Canebière, et qui n’a finalement jamais mis les pieds à Marseille. Valère Germain n’était pas l’élu, Kostas Mitroglou encore moins, et Mario Balotelli n’est pas resté assez longtemps. En revanche, ce buteur tant attendu aurait très bien pu être Erling Braut Haland (19 ans) !

Véritable sensation du début de saison en Ligue des Champions avec le RB , celui qui a aussi inscrit 15 buts en 12 matchs de championnant aurait pu débrquer à l’OM en 2018. En effet, un analyste vidéo du nom de Thomas Benedet l’avait repéré à Molde (Norvège) avant d’en parler à l’ex-entraîneur Rudi Garcia.

"J'ai dit à Rudi de le prendre direct"

"Je me suis découvert une passion pour le recrutement grâce à José Anigo. Quand on a découvert Benjamin Mendy, je revois ce mec du Havre qui déboule comme un athlète sur son côté et qui centre direct pied gauche. Ce moment-là, que ça aboutisse ou pas, c'est ce que j'aime. L'an dernier, j'ai eu ça pour Haland, qui claque pour Salzbourg, et j'ai dit à Rudi de le prendre direct", s’est souvenu Bedenet dans les colonnes de La Provence.

Malheureusement - ou peut-être heureusement, nous ne le saurons jamais - pour l’OM, le staff n’a pas porté davantage d’attention au dossier, mort avant de naître. Au final, Haland a quitté Molde pour le RB Salzbourg contre un chèque de 5 millions d’euros en janvier 2019, et il en vaut aujourd’hui… 100, soit 20 fois plus.