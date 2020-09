Mercato – L'offre de l'OM pour Luis Suarez rejetée

Selon L'Equipe, l'OM a tenté de s'attacher les services du Colombien Luis Suarez (Watford) pour renforcer son secteur offensif.

En attendant l'arrivée de l'attaquant brésilien Luis Henrique, l'OM continue de chercher un autre attaquant.

L'OM a fait une offre pour Luis Suarez

Et L'Equipe révèle dans son édition papier du jour que l'OM a fait une proposition à pour s'attacher les services de l'attaquant colombien Luis Suarez (et parfait homonyme de l'Uruguayen), âgé de 22 ans et qui possède un passeport espagnol. Mais le club anglais, relégué de la en Championship, a rejeté l'offre marseillaise.

On y apprend également que l'OM était très intéressé par l'attaquant uruguayen Darwin Nuñez mais que l'agent du joueur s'est surtout servi de l'OM pour faire monter les enchères auprès de qui l'a finalement recruté.

Quatre autres attaquants ciblés

Malgré ces deux échecs, l'OM et André Villas-Boas ne baissent pas les bras. Le quotidien sportif précise qu'il existe une liste restreinte avec les attaquants suivants : José Juan Macias (21 ans, qui joue à Guadalajara), Carlos Fernandez (24 ans, qui appartient au et a été prêté à Grenade la saison dernière), Myron Boadu (19 ans, qui évolue à l'AZ Alkmaar en ) et enfin, El Bilal Touré. Le Malien, âgé de 18 ans, a fait ses débuts en pro la saison dernière et totalise 4 buts en 8 matches de .