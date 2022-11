Mercato - Liverpool : Luis Diaz a failli signer au FC Barcelone

L'international colombien, qui fait les beaux jours de Liverpool depuis l'hiver dernier, aurait pu rejoindre la Liga et le FC Barcelone.

Les défenseurs de Liga l'ont échappé belle. Actuellement blessé, Luis Diaz a fait tourner les têtes des défenseurs de Premier League depuis son arrivée à Liverpool en janvier dernier et s'est rapidement imposé comme un élément important dans le dispositif de Jürgen Klopp. Son absence depuis plusieurs matches se fait ressentir chez les Reds. Mais le Colombien aurait pu connaître un tout autre destin.

En effet, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé une information qui était sortie dans la presse comme rumeur il y a quelques mois : le Colombien Luis Díaz était bel et bien l'une des cibles du club catalan lorsqu'il était encore à Porto. Cela a été corroboré par le président du Barça, Joan Laporta, en Colombie, lors d'un acte avec la "Fundació Barça" dans un projet social dans la ville d'Arauca.

Tottenham et le Barça voulaient Luis Díaz à tout prix

Lors de cette sortie, Joan Laporta a confirmé qu'il y avait un réel intérêt de Barcelone pour signer Luis Diaz : "C'est un grand joueur et il appartient à Liverpool et je ne vais pas en parler davantage mais oui, je reconnais, dans le passé, au moment où il est passé de Porto à Liverpool, nous avons eu une conversation avec son agent mais Liverpool l'avait déjà très avancé", a ajouté Laporta concernant l'intention d'incorporer le Colombien en janvier 2022.

En fait, à cette époque, le Barça cherchait un joueur du profil de Luis Díaz, un ailier rapide et capable d'éliminer son adversaire grâce à son habileté balle au pied, tout comme Tottenham, qui avait besoin d'un attaquant pour renforcer son effectif. Tous deux ont fini par céder à Liverpool, qui a été plus rapide et a fini par conclure l'affaire avec le FC Porto au nez et à la barbe du FC Barcelone et du club anglais.

Pourquoi Luis Díaz n'a pas fini au Barça ?

Laporta a clairement expliqué qu'il s'agissait d'une option de marché, mais qu'en fin de compte, l'accord n'a pas pu être conclu avec succès, car il y avait d'autres priorités. "A l'époque, nous venions d'atterrir au club mais Liverpool nous a devancés. À un moment donné, nous avons envisagé de le faire venir, mais nous étions encore dans une situation économique que nous devions résoudre, inverser, et ils nous ont devancés", a-t-il avoué.

L'histoire s'est terminée par la signature de Luis Diaz à Liverpool, à la demande expresse de Jürgen Kloppp. Les Reds ont devancé le reste des concurrents, notamment Tottenham et le FC Barcelone, en bouclant les négociations le 28 janvier. Les chiffres de l'opération, avancés par GOAL, sont les suivants : Porto a empoché un transfert de 45 millions d'euros, plus 15 millions de bonus. Les Reds ont signé un contrat de cinq ans avec Diaz. Le Colombien est devenu une véritable idole à Anfield... mais à un moment, il était tout proche de jouer au Camp Nou