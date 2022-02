Mercato : Liverpool lorgne sur le Barcelonais Gavi

Les dirigeants de Liverpool se préparent à payer la clause libératoire de Gavi, le grand espoir du FC Barcelone.

Selon Mundo Deportivo, le jeune homme de 17 ans a encore 18 mois de contrat et les Reds sont prêts à lui offrir un gros salaire et une prime à la signature conséquente. De sérieux arguments pour l’attirer à Anfield.

Liverpool propose un pont d’or à Gavi

Ils pourraient offrir à Gavi un contrat de 3,5M€, ainsi qu'une prime à la signature de 9,5 millions d’euros. Cette offre serait supérieure à celle du FC Barcelone, dont les géants espagnols sont toujours en difficulté financière.

Tout en appâtant le joueur avec de belles conditions financières, les Reds sont donc disposés à payer les 50M€ qui figurent dans son contrat comme clause de rachat.

La dernière fois que Liverpool a arraché à Barcelone l’un de ses protégés c’était avec Luis Garcia en 2004. Ce fut une grande réussite, puisque ce dernier avait connu les plus belles années de son parcours du côté d’Anfield. En sera-t-il de même avec Gavi ? La réponse se dessinera dans le temps.

Malgré son jeune âge, Gavi est le cinquième joueur le plus utilisé du Barça cette saison avec 26 matches disputés (dont 21 comme titulaire). Il a aussi marqué 2 buts et délivré 3 assists. Son dernier geste décisif c’était samedi contre l’Atlético. Une belle tête qui a permis aux Blaugrana de prendre l’avantage à la marque pour ne plus le lâcher.