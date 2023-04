Mercato - Liverpool : la promesse de Jürgen Klopp sur le marché des transferts

Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool investirait dans son équipe cet été afin de se remettre de ses performances décevantes de cette saison.

Liverpool a du pain sur la planche. Très proche de réaliser un quadruplé historique la saison dernière, les Reds n'ont pas connu la même réussite cette saison. Loin de là même. Liverpool a souvent été méconnaissable et aura besoin d'un sérieux lifting pour redevenir ambitieux dès la saison prochaine. Les Reds n'ont pas gagné leurs cinq derniers matches et occupent la huitième place de la Premier League, à 30 points du leader Arsenal, et ont été éliminés de la Ligue des champions au stade des huitièmes de finale.

"Nous devons faire des affaires !"

Sauf improbable série de victoire jusqu'à la fin de la saison, Liverpool ne sera pas présent en Ligue des champions la saison prochaine, voir même sera absent de toutes compétitions européennes. Et forcément, cette campagne décevante a suscité des appels de la part des supporters, notamment, au club pour qu'il dépense beaucoup lors de la prochaine fenêtre de transfert afin de se donner une chance de disputer le titre en 2023-24.

Jürgen Klopp, plutôt frileux sur le mercato en début de saison, reconnaît que Liverpool n'a pas répondu aux attentes cette saison, mais il est convaincu que le club reviendra plus fort après un été marqué par de grands changements. "Nous faisons une saison très moyenne, nous devons faire des affaires sur le marché - nous le ferons !", a annoncé l'Allemand.

"Nous seront prêts à nous battre l'an prochain"

"Les dépenses dans le football combinées à la connaissance du football conduiront à une amélioration, c'est très probable. Ce n'est donc pas de la science infuse dont nous parlons. Nous avons donc une année difficile, mais nous serons prêts à nous battre à nouveau, pour n'importe quelle raison. Nous le verrons - vous le verrez", a ajouté Jürgen Klopp.

Le club d'Anfield a été associé à un transfert du milieu de terrain du Borussia Dortmund et de l'Angleterre Jude Bellingham, mais il a été rapporté que le club a jugé le joueur de 19 ans trop cher, ce qui signifie que son rival lors des dernières saisons, Manchester City ou le Real Madrid, qui a privé Liverpool du titre de champion d'Europe l'an dernier, pourraient l'acheter à la place.

Ryan Gravenberch, du Bayern Munich, est apparu comme l'homme que Liverpool pourrait recruter pour améliorer son effectif en vue de la saison prochaine. Mason Mount, de Chelsea, a également été cité comme une cible possible pour l'équipe de Klopp. Liverpool espère mettre fin à sa série de matches sans victoire lundi, lors de la rencontre avec Leeds en Premier League.