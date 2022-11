Mercato - Liverpool : Jürgen Klopp dévoile le plus gros regret de sa carrière concernant le recrutement

Stratège hors-pair, Jürgen Klopp, a aussi commis des erreurs dans sa carrière et est revenu sur la plus grande d'entre elles sur le mercato.

Jürgen Klopp est une référence absolue au poste d'entraîneur. Avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, l'Allemand est ce qui se fait de mieux parmi les entraîneurs à l'heure actuelle. Que ce soit à Dortmund ou à Liverpool, Jürgen Klopp a gagné des trophées, a imposé sa patte et a permis à des joueurs d'exploser au plus haut niveau.

"Ne pas avoir signé Son est une erreur"

Grand stratège, l'Allemand a souvent le nez pour recruter des bons éléments et en faire des stars planétaires. A Dortmund, il y est parvenu avec Robert Lewandowski tandis qu'à Liverpool, il est à l'origine de l'ascension de Sadio Mané et Mohamed Salah. Un autre attaquant aurait pu être façonné par Jürgen Klopp si l'Allemand n'avait pas échoué à le recruter.

Alors que l'on apprend que Son va subir une intervention chirurgicale pour soigner une fracture de l'orbite, Klopp a été interrogé sur l'attaquant dans une nouvelle interview, dans laquelle il s'est montré très élogieux sur ses capacités et a fait une déclaration audacieuse. L'Allemand a admis avoir essayé de faire signer Son dans le passé, tout en exprimant son optimisme quant à ses chances d'être en pleine forme pour la Coupe du monde.

Dans une interview accordée au média sud-coréen KBS news, Jürgen Klopp a encensé l'attaquant de Tottenham et a affiché son regret de ne jamais avoir réussi à le recruter : "L'une des plus grandes erreurs de ma vie est de ne pas avoir signé Son Heung-min. Il est fantastique, un signe du football coréen et l'un des meilleurs attaquants du monde."

Klopp espère voir Son au Qatar

L'entraîneur de Liverpool pense et espère que Heung-Min Son sera apte pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec la Corée du Sud dans deux semaines : "D'après ce que j'entends, il est en bonne forme. Peut-être que si Son Heung-min joue la Coupe du monde en portant un masque, il n'y aura pas de problème."

Jürgen Klopp a gagné ses galons en Bundesliga avec Mayence et le Borussia Dortmund avant de rejoindre Liverpool en 2015, s'élevant au rang de manager dans l'élite allemande où Son s'est également fait un nom. Il est donc fort probable que Klopp faisait référence à l'époque où il était à Dortmund et Son au Bayer Leverkusen.

Le joueur de 30 ans est la cheville ouvrière de la Corée du Sud et, malgré une blessure à l'œil, il devrait être apte à défendre les couleurs de son pays lors de la Coupe du monde qui aura lieu ce mois-ci au Qatar. Nul doute qu'Heung-Min Son, réputé pour être très humble, sera surement touché par les compliments d'un aussi grand entraîneur que Jürgen Klopp.