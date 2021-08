Mercato, L’Inter Milan a ciblé le remplaçant de Lukaku

En passe de perdre Lukaku, l’Inter Milan a ciblé Edin Dzeko comme son remplaçant.

Edin Dzeko et la Roma : deux amants plusieurs fois au bord de la rupture, mais qui ensuite font toujours la paix car ils sont faits l'un pour l'autre. C'est ainsi que peut se résumer l'histoire d'amour entre le Bosniaque et les Giallorossi, avec l'attaquant qui se donne comme partant possible même dans ce marché estival et l'Inter qui y pense comme un éventuel remplaçant de Lukaku.

Le premier divorce possible se matérialise en janvier 2018, avec Dzeko fortement courtisé par Chelsea. Demander avec insistance par l'entraîneur Antonio Conte, son grand admirateur qui tentera de l’attirer dans d'autres clubs également. La négociation semblait être dans la ligne droite, mais au dernier moment, le Bosniaque est resté avec la Roma et a amené le club jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions.

Un an et demi plus tard, Dzeko devait de nouveau fait ses valises. Antonio Conte l'attend toujours à bras ouverts même si entre-temps il est devenu entraîneur de l'Inter. Tout comme dans le cas précédent, l'affaire tourne toujours autour d’un accord imminent qui ne vient jamais. Les Nerazzurri décident donc de s'attaquer à Lukaku et la Roma a toujours son avant-centre.

Avec l'arrivée de l'été, les rumeurs sur Dzeko sont désormais une certitude à la hauteur de la chaleur. En 2020, la Juventus courtise Dzeko, après les problèmes liés à l'affaire Suarez. Le dernier mot de l'histoire d'amour entre le club romain et l'attaquant semble être vraiment venu, à tel point qu'il n'est pas retenu lors de la première journée de championnat face à Vérone, la saison dernière. Les Giallorossi ont déjà trouvé le remplaçant (Milik de Naples), mais le scénario déjà vu plusieurs fois se répète et Dzeko continue d'être la référence offensive de la Roma.

Le dernier chapitre de la saga remonte à la saison dernière, avec une nouvelle mise sur le marché de Dzeko. Cette fois, les raisons ne sont pas d'ordre économique mais d'ordre disciplinaire, étant donné que le joueur s'est embrouillé avec l'entraîneur Fonseca. Il est de nouveau courtisé par l'Inter de Conte, qui propose un échange avec Sanchez.

Pour la énième fois Dzeko reste dans la capitale, mais reste un but des Nerazzurri qui le placent en tête de liste des possibles remplaçants de Lukaku. Sera-ce le bon moment ? Sinon, la Roma continue de profiter d'un attaquant qui a marqué 119 buts en 259 apparitions.