Mercato - Lille : Victor Osimhen veut rester, mais…

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, l’attaquant de Lille a répété son envie de rester dans le Nord. Mais il n’a pas toutes les cartes en main.

C’est incontestable : Victor Osimhen est l’une des, si ce n’est la révélation de cette saison en . Arrivé dans l’ombre pour remplacer Nicolas Pépé en provenance de Charleroi, le Nigérian a déjà inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en championnat cette saison. Et, logiquement, de telles statistiques attisent la convoitise.

Depuis le début de saison, de nombreux clubs ont été cités pour accueillir Osimhen cet été. De à , en passant par plusieurs autres cadors européens. Quid des envies du principal intéressé ? À l’écouter sur RMC Sport ce vendredi, celui-ci ne semble pas pressé de quitter le Nord de la .

Osimhen : "Les rumeurs de grands clubs ? Ça m'a fait plaisir"

"Les rumeurs qui m’envoient dans de grands clubs européens ? Oui, j’ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas cacher que ça m’a fait plaisir. (…) Après, je me sens bien à . Je me suis rapidement adapté à la vie en France. J'aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe", a-t-il déclaré au micro de nos confrères.

Affaire conclue ? Bien évidemment que non. Il convient de rappeler que la politique sportive de Lille fonctionne sur le trading de joueurs, et si une grosse offre arrive sur le bureau du président Gérard Lopez cet été, celui-ci y réfléchira certainement à deux fois. Et ça, Osimhen semble en être conscient : "J'aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et ce sont eux les patrons. J'irai là où ils veulent", a-t-il conclu, réaliste.