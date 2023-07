Mercato, Ligue 1, Ligue des champions...Florian Maurice affiche les ambitions de Rennes

L'architecte du projet du Stade Rennais nourrit de grandes ambitions pour le club breton.

Qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, le Stade Rennais ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Désireux de retrouver le podium en Ligue 1 et de revenir plus régulièrement en Ligue des champions, le Stade Rennais s'est donné les moyens de ses ambitions en réalisant un mercato solide.

"On est satisfait de ce premier jet"

Les Bretons ont déjà enregistré trois recrues dont deux majeurs, à savoir celles de Ludovic Blas et Enzo Le Fée qui vont augmenter le potentiel offensif du Stade Rennais. Dans l'émission Pleine Lucarne diffusée sur Rennes TV, Florian Maurice, l'architecte du projet depuis 2020, a expliqué pourquoi le Stade Rennais avait attaqué aussi tôt son mercato.

"Cette année, on s'y est pris un peu plus en amont. [...] Ce sont des choses qu'on avait déjà anticipées depuis quelques semaines et quelques mois déjà. Les discussions sont parfois longues mais on est arrivé au bout de ces discussions. Ce sont trois joueurs qui étaient souhaités par le club, l'entraîneur et par moi-même donc on peut dire qu'on est satisfait de ce premier jet", a expliqué le directeur sportif Rennais.

"Atteindre le podium, la Ligue des champions"

Florian Maurice a affiché ses ambitions pour la saison à venir : "L'idée c'est de faire beaucoup mieux que l'année dernière, avec le podium, la Ligue des champions. On se doit d'avoir des objectifs importants. Évidemment, ça peut mettre une pression supplémentaire sur le groupe, mais on a envie de ça, on en a toujours envie".

"Après, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres clubs qui travaillent, qui vont avoir un mercato et ça va être la bagarre. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui le Stade Rennais doit avoir cette ambition-là", a ajouté l'ancien recruteur en chef de l'Olympique Lyonnais.

Florian Maurice est satisfait de son travail et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, affichant les derniers besoins du Stade Rennais : "On cherche une doublure à Lorenz (Assignon, latéral droit), capable de jouer quand on fait appel à lui. Je veux de la concurrence, un joueur qui permettra à Lorenz d'être encore meilleur".