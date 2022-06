Mercato : les 10 plus gros transferts de la Serie A

Notre rédaction vous fait redécouvrir les dix plus gros transferts qui se sont produits dans le championnat italien.

Il fut un temps où la Serie A italienne était la ligue la plus attrayante d’Europe. Les plus grands footballeurs du monde s’y produisaient et la bataille pour le haut du tableau faisait rage entre les nombreux cadors que comporte la Botte. C’est un peu moins le cas de nos jours, mais il n’empêche que de nombreux joueurs de qualité continuent de sillonner les pelouses transalpines.

Malgré des moyens inférieurs à ceux des puissantes écuries anglaises, les équipes italiennes parviennent encore à s’offrir des renforts à gros coups de millions. C’est le cas principalement de la Juventus et de l’Inter Milan. L'AC Milan, Naples, l’AS Roma et la Lazio ne boxent, eux, plus dans la même catégorie en revanche.

Ci-dessous, on vous énumère les dix plus gros transferts qui ont eu lieu en Serie A. Ce qui est intéressant à noter c’est que les sept transferts les plus onéreux se sont tous produits lors des six dernières années, mais que les trois autres remontent au début du siècle.

Getty Images

10.Gaizka Mendieta (de Valence vers la Lazio en 2001) - 48M€

C’était l’un des génies du championnat et la Lazio de Rome avait cassé sa tirelire à l’époque pour parvenir à l’attirer dans la cité éternelle. Les Biancocelesti avaient été marqués par sa brillante performance contre eux en quarts de l’édition 1999/2000 de la C1. Malheureusement, avec la formation romaine, l’Espagnol n’a pas vraiment répondu aux attentes. Il n’a joué qu’une saison complète, sans le moindre but marqué, avant de multiplier les prêts. Du côté de Barcelone et de Middlesbrough. Il ne serait pas exagéré de dire que son passage à l’Olimpico a été un flop.

9. Gianluigi Buffon (de Parme à la Juventus en 2001) - 52,88M€

En 2001, la Juventus a battu son record de transferts pour s’offrir le meilleur gardien de la Serie A. Un choix que les Piémontais n’ont jamais eu à regretter. « Gigi » a fait plus que remplir sa part de travail au sein de la Vieille Dame. Il y a disputé un nombre incroyable de matches, et a même battu le record national du nombre de Scudetti conquis. Pendant 16 ans, il a été inamovible dans la cage de la Juve. Vers la fin, il a été poussé vers la sortie par Wojciech Szczesny. Après une courte pige au PSG, il est revenu pour assurer le rôle du second et de taulier dans le vestiaire. Jusqu’au bout, il aura été irréprochable dans son attitude et son travail.

8. Hernan Crespo (de Parme à la Lazio en 2000) - 56,81M€

A la fin du siècle dernier, Hernan Crespo faisait partie des attaquants les plus prisés de la Serie A. Il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il soit transféré pour un montant record pour le club champion en titre, la Lazio. Il effaçait alors la marque de Christian Vieri, parti lui vers l’Inter. L’artilleur argentin est resté deux saisons chez les Biancocelesti, claquant 48 buts en 73 matches. C’était juste avant qu’il ne file lui-même à l’Inter. Le séjour de l’international albiceleste dans la capitale italienne n’aura pas vraiment été couronné de succès, puisque son seul trophée aura été la Supercoupe d’Italie, remportée à son arrivée.

Getty Images

7. Romelu Lukaku (de Manchester United à l’Inter Milan en 2019) - 74M€

En quête d’un attaquant de qualité à même de la guider vers son premier Scudetto en dix ans, l’Inter a parié en 2019 sur Romelu Lukaku. L’investissement était osé, surtout au regard du prix, mais le Belge a démontré qu’il était parfaitement taillé pour cette mission. Il a passé deux ans chez les Nerazzurri, et son rendement a été étincelant. Il a scoré 64 fois, toutes compétitions confondues. La deuxième année, le triomphe en Serie A était en grande partie due à son efficacité. Après ce sacre, il a choisi de retourner en Angleterre. Une décision qu’il regrette amèrement aujourd’hui et il espère retrouver sa maison nerazzurra dès cet été. Si son souhait est exaucé, les retrouvailles avec les tifosi risquent quand même d’être compliquées.

Getty Images

6. Victor Osimhen (de Lille à Naples en 2020) - 75M€

Naples n’est pas habitué à se ruiner sur le marché des transferts. Chaque initiative est murement réfléchie par le patron du club Aurelio De Laurentiis. Alors, quand en 2019, il a été décidé de débourser 75M€ sur un attaquant qui n’a encore jamais évolué dans un grand championnat, beaucoup d’observateurs se sont demandés si les Partenopei n’avaient pas mis en péril leur équilibre budgétaire. Au final, Victor Osimhen leur en a donné pour l’argent. Il s’est très vite adapté à la Serie A, marquant à chaque fois plus de dix buts par exercice. En 2021/2022, il a scoré 14 fois et ce total aurait pu être encore plus conséquent n’était-ce la blessure contractée au printemps. En menant Naples en Ligue des Champions, le Nigérian a aussi amorti en partie le cout de son transfert faramineux.

Getty Images

5. Arthur (de Barcelone à la Juventus en 2020) - 76M€

Voilà un transfert qui a fait couler beaucoup d’encre et qui jusqu’à aujourd’hui suscite beaucoup d’interrogations. Pourquoi la Juventus a versé autant d’argent à Barcelone pour un élément qui n’en valait que la moitié. Le mouvement parait opaque et le rendement de l’international auriverde sous le maillot bianconero n’a fait qu’accentuer les critiques extérieures. Du côté de l’Allianz Stadium, le Brésilien n’a jamais vraiment su s’adapter. La saison dernière, il n’a joué que 16 matches comme titulaire, toutes compétitions confondues, et a signé seulement un seul geste décisif (une passe). Une rentabilité pour le moins décevante.

Getty

4. Dusan Vlahovic (de la Fiorentina à la Juventus en 2021) - 81,6M€

Impressionnant sous le maillot de la Fiorentina, l’attaquant serbe a logiquement filé vers le meilleur club du pays en janvier dernier. Une grande pression pesait alors sur ses épaules, mais il a su parfaitement l’apprivoiser. Même si le contexte n’était pas facile, Vlahovic a prouvé qu’il avait les épaules pour jouer dans un aussi grand club. Il en est déjà à 9 buts inscrits avec la Vieille Dame. Avec une préparation complète durant l’intersaison, il est susceptible de faire beaucoup mieux lors de la campagne à venir. C’est du moins ce qu’espèrent tous les supporters de la Vieille Dame.

Getty

3. Matthijs De Ligt (de l’Ajax à la Juventus en 2019) - 85,5M€

Impressionnant avec l’Ajax durant la saison 2018/2019 de la Ligue des Champions, ce défenseur a eu toute l’Europe à ses pieds et c’est la Juventus qu’il a choisi pour poursuivre sa carrière. Il voulait progresser tactiquement et c’est pourquoi il a rejoint l’Italie. L’adaptation aux joutes de la Serie A n’était pas facile et la concurrence incarnée par Chiellini – Bonucci a aussi freiné son éclosion, mais au fil du temps, De Ligt a su prendre ses marques au sein de la Vieille Dame. Aujourd’hui, il est incontournable au sein de cette équipe. Son avenir pourrait cependant se dessiner ailleurs puisque Chelsea cherche à le recruter.

L'article continue ci-dessous

Getty

2. Gonzalo Higuain (de Naples à la Juventus en 2016) - 90M€

Un transfert que la direction de la Juventus aurait certainement aimé ne jamais avoir bouclé. Alors qu’il marchait sur l’eau dans son ancien club de Naples, « Il Pipita » Higuain n’a fait que décevoir avec le géant turinois. Dès son arrivée, il était évident qu’il ne parviendrait pas à se hisser à la hauteur des attentes avec cette surcharge pondérale affichée le jour de la reprise. L’Argentin n’a jamais été capable de s’imposer chez les champions d’Italie. Et les statistiques offensives n’ont cessé de décliner au fil des exercices. Il n’est pas allé au bout de son contrat avec la Juve, puisqu’il a été envoyé en prêt à Milan puis à Chelsea.

Getty

Cristiano Ronaldo (du Real Madrid à la Juventus en 2017) - 117M€

C’était le transfert le plus cher de l’histoire de la Serie A et il ne pouvait en être autrement. Quand il a débarqué à Turin, il y a de cela cinq ans, Cristiano Ronaldo était donc au sommet de sa carrière. Le Portugais a voulu relever un nouveau défi et briller en Italie, comme il a pu le faire en Angleterre et en Espagne. Sur le plan individuel, l’objectif a été atteint. CR7 a inscrit plus de 100 buts en trois saisons passées chez les Bianconeri, finissant notamment campocanoniere. En revanche, collectivement, on ne peut pas dire qu’il ait fait progresser la Juve. Avec lui, le club n’a pas dépassé le stade des quarts en Ligue des Champions. Et la dernière année s’est achevée par la perte du titre au profit de l’Inter. Il est parti à Manchester United en 2021, laissant ainsi une impression mitigée de son séjour en Italie.