Mercato : les 10 plus gros transferts de la Bundesliga

Nous continuons à parcourir les listes des transferts les plus couteux dans chaque grand championnat. Aujourd’hui, on s’arrête à la Bundesliga.

En cette période de mercato, il est bon de rappeler les transferts les plus importants qui se sont produits dans les grands championnats. La nouvelle étape nous mène aujourd'hui en Allemagne. La Bundesliga n’est peut-être pas la ligue la plus puissante d’Europe, mais elle fait partie des plus spectaculaires et de nombreux joueurs de classe mondiale y ont évolué à travers le temps.

Ci-dessous, on vous fait découvrir les mouvements les plus onéreux qui ont été enregistrés outre-Rhin. Plusieurs Français font partie de ce top 10 et c’est en toute logique le Bayern qui se démarque par ses gros investissements, même si ceux-ci ont toujours été raisonnables. La Bundesliga est d’ailleurs le seul championnat où il n’y a jamais eu un transfert à 100M€ (ou plus) enregistré (dans le sens des arrivées).

10. Renato Sanches (de Benfica au Bayern en 2016) - 35M€

Tout juste auréolé du titre du meilleur jeune de l’Euro, Renato Sanches débarque en Bavière contre un montant conséquent. Le Portugais est attendu pour tout casser en Bavière. Malheureusement pour lui, il ne parvient pas à s’adapter au cador allemand. Dès la saison suivante, il est cédé en prêt à Swansea avant d’être transféré à Lille. Un vrai flop.

9. Mats Hummels (de Dortmund au Bayern en 2016) - 35M€

Quand il est transféré au Bayern, Hummels est considéré comme l’un des tous meilleurs défenseurs en Allemagne, voire en Europe. Il n’y avait donc rien de choquant à ce que les Munichois déboursent autant pour ses services. Du côté de l’Allianz Arena, associé la plupart du temps à Jérôme Boateng, l’arrière central démarre fort avant de s’éteindre progressivement. Au bout de trois années, il fait le choix de retourner dans son ancien club de Dortmund. Avec le BVB, il a retrouvé une seconde jeunesse, mais il ne peut concourir pour les mêmes titres qu’avec le Bayern.

8. Mario Gotze (de Borussia Dortmund au Bayern Munich en 2013) - 37M€

Un an avant son but victorieux en finale de la Coupe du Monde, Mario Gotze fait le grand saut en quittant le BVB au Bayern. Le milieu offensif ne fait que suivre Robert Lewandowski. Pourtant, les supporters du Borussia lui en ont beaucoup plus vu pour ce transfert qu’au Polonais. Au sein du meilleur club du pays, Gotze ne parvient pas vraiment à tirer son épingle du jeu. Le retour à l’envoyeur s’opère à l’été 2016 avec ce constat d’un cuisant échec. Il ne marque que 22 buts en trois saisons avec les Munichois.

7. Arturo Vidal (de la Juventus au Bayern Munich en 2015) - 39,25M€

C’est en Bundesliga que le milieu chilien s’est fait un nom lorsqu’il portait les couleurs de Leverkusen. Et c’est en Bundesliga qu’il choisit de donner un nouvel élan à sa carrière à la suite d’un long passage à la Juventus. Vidal est alors dans la meilleure phase de sa carrière, marquée notamment par deux sacres avec son pays en Copa America. Il passe trois saisons en Bavière avant de filer au FC Barcelone. Même si ce n’est pas le joueur le plus élégant, son abattage et son volume de jeu étaient très appréciés par les fans bavarois.

6. Javi Martinez (de l’Athleltic Bilbao au Bayern en 2012) - 40M€

Quand Javi Martinez s’engage en faveur du Bayern pour ce qui constitue alors un montant record en Bundesliga, ils sont très peu d’Espagnols à avoir réussi à s’imposer dans ce championnat. Le Basque met fin à cette anomalie en devenant l’un des patrons du milieu au sein de l’équipe munichoise. Il s’épanouit au sein de cette formation, et en particulier après les arrivées de ses compatriotes Xabi Alonso et Pep Guardiola. Aussi performant sur le terrain qu’il n’est discret en dehors, l’actuel sociétaire du Qatar SC a laissé de très bons souvenirs durant les neuf ans qu’il a passés à l’Allianz Arena.

5. Corentin Tolisso (de Lyon au Bayern Munich en 2017) - 41,5M€

Corentin Tolisso vient de quitter libre le Bayern au bout de cinq années passées au club. Personne n’aurait pu parier dessus en 2017 quand le géant bavarois a cassé sa tirelire pour l’arracher à Lyon. A l’époque, il faisait partie des meilleurs à son poste en France. Une étiquette dont il s’est plutôt montré digne du côté de l’Allianz Arena durant sa première saison. Mais, ensuite, alors qu’il était doté du statut de champion du monde, l’ex-Lyonnais n’a pas été capable de se rendre indispensable. La faute notamment à des blessures à répétition. Le Bayern ne pouvait tout simplement pas conserver un joueur qui passe la majeure partie de son temps à l’infirmerie.

4. Dayot Upamecano (de Leipzig au Bayern Munich en 2020) - 42,5M€

C’est le seul Français arrivé au Bayern en provenance d’un autre club allemand. Le défenseur central était donc aguerri aux joutes de la Bundesliga lorsqu’il a paraphé son deal avec l’équipe entrainée par Hansi Flick. Il démarre timidement, avant de prendre confiance. L’arrivée de son ancien coach Julian Nagelsmann l’a aidé à se libérer. Même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable à Munich, l’ex-Valenciennois fait partie des éléments importants. Et surtout, il incarne l’avenir vu qu’il n’a que 23 ans.

3. Julian Draxler (de Schalke 04 à Wolfsburg en 2015) - 43M€

C’est le seul joueur de cette liste à ne pas avoir rallié Munich comme destination. L’actuel milieu offensif du PSG avait rejoint le VfL Wolfsburg en provenance de Schalke 04. Le club cher à la marque Volkswagen cherchait alors à se renforcer en vue de la campagne de Ligue des Champions. Finalement, celui qui était alors champion du monde avec l’Allemagne ne s’est pas trop éternisé avec les Loups. Au bout d’une unique saison, il s’envolait donc pour Paris. Le club allemand avait réussi à le céder pour la même somme pour laquelle il l’avait récupéré.

2. Leroy Sané (de Manchester City au Bayern Munich en 2020) - 60M€

Parti en Angleterre sans avoir pu jouer auparavant au sein d’un grand club allemand, Leroy Sané a rectifié le tir il y a deux ans en s’engageant avec le Bayern. Un choix risqué car il faisait partie des joueurs sur lesquels Pep Guardiola comptait le plus à Manchester City. Après deux ans, le bilan de l’international allemand est globalement positif. Il a enrichi son palmarès avec deux nouveaux titres et a signé 24 buts et 24 passes décisives. Donc on peut dire qu’il y a eu retour sur investissement pour les Bavarois.

1.Lucas Hernandez (de l’Atlético Madrid au Bayern Munich en 2019) - 80M€

Le premier de cette liste est un Français. Malheureusement, on ne peut pas dire qu’il a justifié le prix de son transfert. L’international tricolore est arrivé à Munich avec l’objectif de poursuivre sa progression, sauf qu’il y a cette impression générale qu’il a stagné chez les champions d’Allemagne. Evoluant au poste d’arrière central, il n’a pas vraiment convaincu. Ce qui explique qu’il n’a pas encore connu une saison à plus de 40 matches du côté de l’Allianz Arena. A sa décharge, les blessures ne l’ont pas aidé aussi, de même que ses démêlées avec la justice espagnole.