Mercato, le Real sur le point de s'offrir le nouveau Neymar

Selon les médias espagnols et Brésiliens, le Real Madrid viserait un nouveau prodige brésilien de 17 ans.

Le pourrait bientôt officialiser le transfert du jeune virtuose de 17 ans Reinier, en provenance de Flamengo. Le Brésilien est considéré comme le nouveau Neymar.

Le journal AS affirme en effet que le Real va faire signer le jeune joueur de Flamnego près de trente millions d’euros pour l'envoyer s'aguerrir à la Castilla jusqu'à la fin de la saison.

Reinier n'est pas un titulaire indiscutable dans son club, mais reste sur six buts et deux passes décisives en 2019. Les plus grands clubs européens le convoiteraient.

Le Real se fait une spécialité de recruter des stars en devenir en provenance du après Vinicius et Rodrygo.